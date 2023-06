Das Mauerwerk gehört zu GZSZ wie Käse auf die Pizza. Könnte diese Ära bald zu Ende gehen? Dunkle Wolken ziehen über dem Restaurant am Kollekiez auf.

Die Verantwortlichen und die Mitarbeiter des Mauerwerks haben turbulente Zeiten hinter sich. Vor einigen Monaten stand das Restaurant noch vor dem Aus. Laura Lehmann (Chryssanthi Kavazi) kaufte die Location und rettete so zahlreiche Arbeitsplätze.

Doch die nächste Hiobsbotschaft lässt nicht lange auf sich warten: Mauerwerk-ChefinIhre Leiche ist zwar nicht gefunden worden. Jo Gerner (Wolfgang Bahro) hat seine Stieftochter dennoch für tot erklären lassen. (Ausstrahlung am 4. Juli um 19:40 Uhr, RTL) nimmt die gesamte Mauerwerk-Crew Abschied von ihrer Chefin.„Schön, dass wir alle hier sind“, freut sich Lauras Mama Yvonne (Gisa Zach).

Was kaum jemand zu diesem Zeitpunkt ahnt: Die Zukunft des Mauerwerks steht auf der Kippe. Laut RTL-MitteilungIn Folge 7808 soll er erfahren, dass dem Mauerwerk diedroht. Gründe oder Details werden in der Mitteilung nicht genannt. Erik sucht sich demnach Hilfe bei Yvonne, die sich wenige Wochen nach dem angeblichen Tod ihrer Tochter nun um ihr Restaurant kümmern muss.Die Episode wird am 14. Juli bei RTL ausgestrahlt und ist eine Woche vorher auf RTL+ abrufbar.