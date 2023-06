Comeback haben sich viele GZSZ-Fans gefreut: Maren Seefeld (Eva Mona Rodekirchen) kehrt nach ihrer monatelangen Weltreise nach Berlin zurück – Auf dieseshaben sich viele GZSZ-Fans gefreut:kehrt nach ihrer monatelangen Weltreise nach Berlin zurück – und das mit einem neuen Look.

Spoiler: Maren trifft endlich wieder auf ihre Freundin Katrin

Bei ihrer Rückkehr freut sich Maren, endlich wieder ihre beste Freundin Katrin Flemming (Ulrike Frank) zu sehen. Seit Jahren gehen die beiden in der Serie durch dick und dünn. Maren kennt aber auch die schlechten Seiten von Katrin: Die Intrigen und die bösen Pläne, um anderen zu schaden.

Katrin hat ein dunkles Geheimnis

In Folge 7801 kehrt Maren laut RTL-Infos in die Serie zurück und wird direkt in Katrins Machenschaften hineingezogen. Demnach erfährt sie von dem dunklen Geheimnis ihrer Freundin: Katrin gesteht Maren, dass sie ihre Detektivin auf ihre Halbschwester Nicole angesetzt hat.

Katrin traut ihrer Halbschwester Nicole nicht