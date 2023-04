Seit 2010 spielt Eva Mona Rodekirchen die Rolle der Maren Seefeld bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ). Die Serien-Mutti genießt große Beliebtheit bei den Fans. Umso trauriger ist die Tatsache, dass sie aktuell nicht bei GZSZ zu sehen ist.

Maren Seefeld ist gerade auf Weltreise

Maren hat sich entschlossen, mit ihrer kleinen Tochter Emma eine Weltreise zu machen. Sie will den Alltag in Berlin hinter sich lassen und neue Kraft tanken. Seit einem halben Jahr ist Maren kein aktiver Teil der Serie mehr. Sie wird lediglich in Telefonaten und Chats erwähnt. Regelmäßig fragt sie nach, welche Neuigkeiten es im Kolle-Kiez gibt.

GZSZ-Maren überrascht mit neuem Look