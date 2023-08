Sie gelten unter GZSZ-Fans eigentlich als Traumpaar: Lilly (Iris Mareike Steen) und Nihat (Timur Ülker). Die hübsche Ärztin und der intelligente Café-Besitzer zeigen immer wieder, wie schön Liebe sein kann.

Allerdings läuft in dieser Beziehung nicht alles reibungslos ab. Seit Wochen versuchen Lilly und Nihat Eltern zu werden – ohne Erfolg. Darüber hinaus muss Lilly ihren Kinderwunsch wegen der Arbeit hinten anstellen.Nur so könnte sie demnächst zur Oberärztin befördert werden. Lilly hat sich mit den Gedanken abgefunden – Nihat ist dagegen nicht begeistert. Er will unbedingt bald Papa werden.