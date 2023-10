Emily (Anne Menden) freut sich auf die Hochzeit ihres Bruders John (Felix von Jascheroff). Sie ahnt aber nicht, dass ihr Freund Sascha (Daniel Noah) derweil einen gefährlichen Plan verfolgt.

Wird Sascha Mohameds Mörder finden?

Emily droht Sascha mit der Trennung

„Wenn du nach Ägypten fliegst, dann kannst du gleich dableiben.“ Sie droht Sascha mit der Trennung. Eine Ansage, die offenbar gefruchtet hat: Sascha verspricht Emily, in Deutschland zu bleiben. Emily ist ganz und gar davon begeistert. Sie macht sich große Sorgen, dass Sascha in Ägypten umgebracht wird. Emily stellt ihm deshalb ein Ultimatum: Eine Ansage, die offenbar gefruchtet hat: Sascha verspricht Emily, in Deutschland zu bleiben.

Sascha hintergeht Emily

Kurz vor Johns Hochzeit überschlagen sich die Ereignisse. Sascha bekommt einen Anruf: In Ägypten will sich ein Hinweisgeber mit ihm treffen. Es ist womöglich die einzige Chance, den mysteriösen Mordfall zu lösen. Sascha beschließt, nach der Hochzeit nach Ägypten zu fliegen. Blöd nur, dass er Emily absichtlich nichts davon erzählt und sie damit hintergeht.

Paul entlarvt Sascha

Am Abend der Hochzeit findet Emilys Ex Paul (Niklas Osterloh) durch Zufall Saschas Flugticket. Die perfekt geplante Lüge fliegt auf! In einer RTL-Mitteilung heißt es: „Sascha schleicht sich davon, während Emily schläft. Er will endlich nach Ägypten aufbrechen und hinterlässt nur einen Zettel. Doch auf der Straße wird er von Paul gestellt, der ihm ins Gewissen redet.“ Wenn Sascha jetzt nach Ägypten fliegt, untermauert er, dass ihm seine Reise wichtiger als Emily ist. So etwas wird sie ihm nie wieder verzeihen können. Die neueste Episode ist am 11. Oktober ab 19:40 Uhr auf RTL+* abrufbar.

