Er wollte Sascha bei Lauras Vermisstenfall helfen und bei den Behörden in Ägypten nachhaken. Doch plötzlich wurde er dabei von unbekannten Killern ausgeschaltet. Es soll sich lediglich um einen Unfall gehandelt haben, heißt es von den ägyptischen Behörden. Sascha (Daniel Noah) trauert: Sein ägyptischer Freund Mohamed (Raschid Daniel Sidgi) ist Opfer eines Mordanschlags geworden. Es soll sich lediglich um einen Unfall gehandelt haben, heißt es von den ägyptischen Behörden.

Die Ermittlungen kommen endlich ins Rollen

Doch Sascha gibt nicht auf. Er will unbedingt herausfinden, wer seinen Freund auf dem Gewissen hat. Er bittet einen hochrangigen ägyptischen Beamten darum, sich um den Fall zu kümmern. Mit Erfolg! Die ägyptischen Ermittler arbeitet mit Hochdruck daran, Mohameds Mörder endlich zu finden.

Ist Emily unglücklich mit Sascha?

Saschas Freundin Emily (Anne Menden) hat zwar Verständnis dafür, dass ihr Partner den gefährlichen Fall aufklären will. Doch sie sorgt sich um seine Sicherheit. Ihre Beziehung hat in den vergangenen Wochen bereits zahlreiche Höhen und Tiefen erlebt. Deutlich wird Emilys Stimmungslage als Laura (Chryssanthi Kavazi) sie über ihre Beziehung mit Sascha ausfragt: „Läuft also gut bei euch?“ Emily schweigt und wechselt sofort das Thema. Offenbar hat sie Zweifel.

Drohanruf: Emily stellt Sascha ein Ultimatum

Saschas Ermittlungen sorgen derweil für Ärger. Er bekommt einen anonymen Drohanruf. „Sascha Beck, mischen Sie sich nicht in Dinge ein, die Sie nichts angehen. Oder Sie bereuen es“, heißt es von einer KI-Stimme. Lässt sich Sascha davon einschüchtern? Keineswegs! Er will nach Ägypten reisen und Mohameds Mörder höchstpersönlich suchen. Als Emily von Saschas gefährlichem Plan hört, rastet sie komplett aus: „Wenn du nach Ägypten fliegst, dann kannst du gleich dableiben.“ Sie droht Sascha mit der Trennung.

Sascha lügt Emily an

Hinter ihrem Rücken hat der Ex-Polizist bereits ein Flugticket gekauft. Sollte Emily das rechtzeitig erfahren, droht Sascha mächtig Ärger. So wie viele GZSZ-Fans Emily kennen, wird sie nicht lange fackeln und sich sofort von Sascha trennen. Die nächste Folge ist am 4. Oktober ab 19:40 Uhr auf Es scheint so, als hätte Emilys Ultimatum etwas bei Sascha bewirkt: Er verzichtet auf seine Reise nach Ägypten, heißt es in einer RTL-Mitteilung. Allerdings ist das eine Lüge:Sollte Emily das rechtzeitig erfahren, droht Sascha mächtig Ärger.Die nächste Folge ist am 4. Oktober ab 19:40 Uhr auf RTL+ * abrufbar.

