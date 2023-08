Laura (Chryssanthi Kavazi) liegen schreckliche Monate der Angst! Skrupellose Aktien-Betrüger wollen sie töten. Hinterliegen schreckliche Monate der Angst! Skrupellose Aktien-Betrüger wollen sie töten. Warum? Das erfahrt ihr hier!

Laura und John müssen in die WG ziehen

nach Berlin zurückgekehrt und versteckt sich nun mit ihrem Freund in einem Hotel. Doch das hat plötzlich ein Ende: Allerdings geraten Laura und John erneut in eine prekäre Situation ... Um ihnen zu entkommen, ist Laura in Jordanien untergetaucht. Doch die Sehnsucht nach ihrer Familie und ihrem Freund John (Felix von Jascheroff) ist zu groß gewesen. In einer geheimen Nacht-und-Nebel-Aktion ist sieDoch das hat plötzlich ein Ende: Laura und John werden von einer Hotelmitarbeiterin entdeckt. Sie flüchten in Johns WG. Seine Halbschwester Emily (Anne Menden) und ihr Freund Sascha (Daniel Noah) sind eingeweiht. Niemand darf erfahren, dass sich Laura in Berlin befindet.

Yvonne plötzlich wenige Meter von Laura entfernt

Lauras Mama Yvonne (Gisa Zach) besucht die WG, um Johns Halbbruder Philip (Jörn Schlönvoigt) zu massieren. Die Physiotherapeutin ahnt nicht, dass sich ihre vermisste Tochter im Nachbarzimmer versteckt. Yvonne fühlt sich seit Lauras „Tod“ einsam. „Jo ist gerade in Südafrika. Und Moritz ist gerade in München. Und Laura fehlt mir so“, gibt Yvonne zu und bricht in der WG in Tränen aus.

Gibt es ein Happy End für Laura und Yvonne?

Wird sie auf ihre Mutter zugehen und sie endlich von ihrem Schmerz befreien? Die neue Folge ist ab sofort bei Laura beobachtet die Situation aus der Ferne und realisiert, wie sehr ihre Mutter unter ihrem angeblichen Tod leidet. Auch Laura weint.Die neue Folge ist ab sofort bei RTL+ * abrufbar.

