Vor 30 Jahren lief die erste Folge der Kultserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Am 12.05.2022 feiert GZSZ mit einer besonderen Folge das 30. Jubiläum auf RTL.

In der neuen Folge muss Jo Gerner alles versuchen, um sich nicht von seinem Erzfeind unterkriegen zu lassen.

Wann läuft die Jubiläumsfolge?

Gibt es einen Stream ?

? Um was geht es?

Wer ist im Cast dabei?

Sendetermine, Stream, Handlung und Besetzung – alle Infos zur Jubiläumsfolge im Überblick.

30 Jahre GZSZ – Die Jubiläumsfolge: Sendetermine

Die Jubiläumsfolge läuft wie gewohnt um 19:40 Uhr auf RTL. Allerdings wird sie in Spielfilmlänge ausgestrahlt. Nach der Erstausstrahlung wird die Folge noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine im Überblick:

Donnerstag, 12.05.2022, um 19:40 Uhr

Freitag, 13.05.2022, um 08:30 Uhr

30 Jahre GZSZ – Die Jubiläumsfolge: Stream

Wer die Jubiläumsfolge von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bereits vorab sehen möchte kann dies leider nur kostenpflichtig im Premiumbereich von TVNow tun.

Hier wird die Folge bereits sieben Tage vor TV-Ausstrahlung, also am 05.05.2022, veröffentlicht.

30 Jahre GZSZ – Die Jubiläumsfolge: Handlung am 12.05.2022

In der neuen Folge von GZSZ muss Jo Gerner untertauchen und herausfinden, wie er seine Unschuld beweisen kann. Sein Erzfeind Linostrami macht es im allerdings nicht leicht. Er zieht Laura mit in die Sache und erpresst sie, damit sie ihren Stiefvater in eine Falle lockt. Für Jo Gerner wird es immer enger und er muss die schwierigste Entscheidung seines Lebens treffen, um seine Familie zu schützen.

30 Jahre GZSZ – Die Jubiläumsfolge: Trailer

Aktuell gibt es leider noch keinen Trailer zur Jubiläumsfolge. Sobald RTL einen veröffentlicht, findet ihr diesen hier.

30 Jahre GZSZ – Die Jubiläumsfolge: Besetzung am 12.05.2022

Neben der GZSZ-Ikone Wolfgang Bahro stehen für die Jubiläumsfolge noch viele weitere Darsteller vor der Kamera. Der Cast im Überblick:

Rolle – Darsteller

Jo Gerner – Wolfgang Bahro

Katrin Flemming – Ulrike Frank

John Bachmann – Felix von Jascheroff

Emily Wiedmann – Anne Menden

Philip Höfer – Jörn Schlönvoigt

Maren Seefeld – Eva Mona Roderkirchen

Lilly Seefeld – Iris Mareike Steen

Jonas Seefeld – Felix van Deventer

Max „Tuner“ Krüger – Thomas Drechsel

Sunny Richter – Valentina Pahde

Laura Lehmann – Chryssanthi Kavazi

Yvonne Bode – Gisa Zach

Nina Klee – Maria Wedig

Antonia „Toni“ Ahrens – Olivia Marei

Erik Fritsche – Patrick Heinrich

Nihat Güney – Timur Ülker

Paul Wiedmann – Niklas Osterloh

Tobias Evers – Jan Kittmann

Moritz Bode – Lennart Borchert

Michael „Michi“ Bode – Lars Pape

Luis Ahrens – Marc Weinmann

30 Jahre GZSZ – Das große Jubiläum: Die Show

Nach der Erstausstrahlung der Jubiläumsfolge läuft eine Geburtstagshow zur Folge auf RTL. Der GZSZ-Cast schaut gemeinsam auf die schönsten Momente der letzten 30 Jahre zurück.

Die Sendetermine zur Show im Überblick:

Donnerstag, 12.05.2022, um 21:30 Uhr

Freitag, 13.05.2022, um 10:20 Uhr

RTL feiert 30 Jahre GZSZ mit einer Jubiläumsfolge in Spielfilmlänge und einer Show.

© Foto: RTL / Bernd Jaworek

30 Jahre GZSZ: Drehorte

Die Kultserie spielt in der Hauptstadt Berlin im „Kolle-Kiez“. In Berlin selbst werden nur vereinzelt Szenen gedreht, der Großteil der Dreharbeiten findet im Filmpark Babelsberg in Potsdam statt.