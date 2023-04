„Germany‘s Next Topmodel“ 2023 ist auf ProSieben in vollem Gange. Nach zwei Monaten sind in der achten Folge am Donnerstag, 06.04.2023, nur noch 13 Kandidatinnen im Rennen. Doch das bleibt nicht lange so, denn neue Konkurrenz! Sie begrüßt sechs neue Topmodel-Anwärterinnen in Staffel 18: „Wer freut sich mehr – ihr oder ich?“ Die Suche nachist auf ProSieben in vollem Gange. Nach zwei Monaten sind in der achten Folge am Donnerstag, 06.04.2023, nur nochim Rennen. Doch das bleibt nicht lange so, denn Heidi Klum hat für sie eine große Überraschung –Sie begrüßtin Staffel 18: „Wer freut sich mehr – ihr oder ich?“

Unter den Neuen sind gleich fünf Best-Ager-Models. Wie alt sind sie? Woher kommen sie und warum möchten sie „Germany‘s Next Topmodel“ werden? Wir stellen euch die neuen Kandidatinnen hier vor.

Die neuen Kandidatinnen im Überblick:

Aus 13 macht Heidi Klum 19: Sechs neue Kandidatinnen sorgen für erhöhte Konkurrenz. Diese Nachwuchsmodels sind ab Folge 8 neu dabei:

Charlene (52, Georgensgmünd)

(52, Georgensgmünd) Ina (44, Neuss)

(44, Neuss) Maike (23, Hanau)

(23, Hanau) Marielena (52, Frankfurt am Main)

(52, Frankfurt am Main) Nicole (49, Offenbach am Main)

(49, Offenbach am Main) Zuzel (50, Kissing)

So ticken die neuen Models von GNTM 2023

Die neuen Kandidatinnen sind zwischen 23 und 52 Jahre alt. Sie stoßen zwar erst in Folge 8 zum Cast, doch trotzdem gilt: Alle haben die gleiche Chance. Deshalb müssen sich die Nachzüglerinnen auch direkt am ersten Tag in drei Challenges beweisen.

Charlene

Die 52-Jährige kommt aus Georgensgmünd. Sie hat ein klares Ziel: „Ich möchte allen Frauen zeigen, dass Schönheit keine Altersgrenze hat.“ Charlene ist dreifache Mama, Yogalehrerin und Model. In ihrer Freizeit tanzt und reist sie gerne. Sich selbst beschreibt sie als offen, empathisch, freundlich, ruhig, kreativ, begeisterungsfähig und sportlich.

Charlene möchte Frauen zeigen, dass Schönheit keine Altersgrenze hat.

© Foto: ProSieben/Richard Hübner

Ina

Ina aus Neuss ist 44 Jahre alt. Sie möchte Frauen Mut machen, sich wohl in ihrem Körper zu fühlen und authentisch mit seinem Selbstbild zu sein. Dabei zählt sie auf den Rückhalt ihrer Familie. Ina liebt es, Zeit mit ihrem Hund zu verbringen und Reiten oder Skifahren zu gehen.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Maike

Die 23-jährige Maike aus Hanau ist mit Abstand die jüngste der sechs neuen Kandidatinnen – und eine echte Powerfrau. Sie ist Medizinstudentin, Marathonläuferin und Model. „Ich möchte mit Klischees brechen. Denn ja, ich habe blonde Haare, ich bin Model, aber ich kann auch andere Facetten haben“, betont sie. Damit meint sie beispielsweise Kraftsport, tanzen, zeichnen und Fotografie.

Maike möchte bei GNTM mit Klischees brechen.

© Foto: ProSieben/Richard Hübner

Marielena

Marielena ist 52 Jahre alt. Sie wurde in Caracas geboren und lebt in Frankfurt am Main. Sie spricht vier Sprachen: Deutsch, Englisch, Portugiesisch und Spanisch. Sie sagt: „Ich möchte ‚Germany‘s Next Topmodel‘ 2023 werden, weil ich ein Zeichen setzen möchte. Die Sichtbarkeit der Frauen über 50 Jahren muss gesteigert werden.“ Vorteile sieht sie in ihrer Lebenserfahrung und ihrem Ehrgeiz.

Marielena findet, dass die Sichtbarkeit der Frauen über 50 Jahren gesteigert werden muss.

© Foto: ProSieben/Richard Hübner

Nicole

Nicole möchte bei GNTM herausfinden, was noch in ihr steckt. Die 49-Jährige aus Offenbach am Main hofft, mit Lernfähigkeit, Gelassenheit und Humor punkten zu können. Doch auch hinter der Kamera fühlt sie sich wohl. Neben dem Fotografieren zählen auch reisen und tanzen zu ihren Hobbys. Fun Fact: Sie kennt Heidi Klum noch von früher. Die beiden haben vor vielen Jahren sogar mal in Mailand zusammengelebt.

Nicole kennt Heidi Klum bereits von früher und hat vor vielen Jahren mit ihr in Mailand zusammengelebt.

© Foto: ProSieben/Richard Hübner

Zuzel

Zuzel wurde in Kuba geboren, lebt aber mit ihrem Mann und Sohn in Kissing. Unter der Woche arbeitet sie in ihrem eigenen Kosmetik-Studio. Am Wochenende tanzt die 50-Jährige dann am liebsten zu Latinomusik. Ihr größter Unterstützer ist ihr Sohn: „Ich möchte meinen Sohn stolz machen. Denn seine Überredungskünste waren es, die mich erst zur Teilnahme ermutigt haben.“