Auf Netflix wird es jetzt „Glamorous“: Die neue Serie mit Kim Cattrall in der Rolle einer Make-up-Legende ist ab sofort beim Streamingdienst verfügbar. Darin geht es um den queeren Influencer Marco, der seinen Traumjob ergattert und auf seinem Selbstfindungsprozess so manche berufliche und private Hürde überstehen muss.

Wie viele Folgen gibt es? Was passiert in den einzelnen Episoden und wer spielt alles mit? Wir haben euch alle Infos zur ersten Staffel von „Glamorous“ hier im Überblick.

Wann startet „Glamorous“ auf Netflix?

Ab Mitte Juni wird es auf Netflix glamourös: Die Serie feierte am 22. Juni 2023 Premiere. Wie die meisten Neuheiten ging auch „Glamorous“ am Erscheinungstag um 9 Uhr online.

Fun Fact: Die neue Serie mit Kim Cattrall ging zeitlich mit der zweiten Staffel von „And Just Like That“ an den Start, in der die Schauspielerin überraschend ein Mini-Comeback hat. Eigentlich wollte Cattrall kein Teil des „Sex and the City“-Spin-offs sein. Einer der Gründe soll ein jahrelanger Streit mit Ex-Kollegin Sarah Jessica Parker sein.

Worum geht es in „Glamorous“?

„Glamorous“ erzählt die Geschichte des queeren Influencers Marco Mejia, der sich nicht per Geschlecht definiert. Lange scheint es für Marco im Leben einfach nicht voranzugehen. Doch das ändert sich schlagartig, als er unerwartet einen Job bei der Make-up-Legende Madolyn Addison ergattert. Zum ersten Mal in seinem Leben bekommt er die Möglichkeit herauszufinden, was er mit seinem Leben anstellen möchte, wer er wirklich ist und was es für ihn eigentlich bedeutet, queer zu sein.

In „Glamorous“ ist Kim Cattrall als Make-up-Legende Madolyn Addison zu sehen, die mit ihrem Team um eine neue Kampagne kämpft.

Wie viele Folgen hat die erste Staffel?

Die neue Serie „Glamorous“ umfasst zehn Folgen, die alle eine Länge von 40-46 Minuten haben.

Die Folgen von „Glamorous“ im Episodenguide

Was in den einzelnen Folgen der neuen Netflix-Serie passiert, erfahrt ihr im Episodenguide.

Folge 1: „U. A. w. g. jetzt!“

Neben seinem Job im Einkaufszentrum filmt der Make-up-Liebhaber Marco Online-Tutorials, um groß rauszukommen – bis eine Zufallsbegegnung mit einer Beauty-Ikone alles verändert.

Folge 2: „Geheime Location“

Venetia nimmt Marco unter ihre Fittiche, während ein Kollege versucht, ihn zu sabotieren. Madolyn wägt einen wichtigen Geschäftsdeal ab.

Folge 3: „Hinten anstellen“

Der Vendemiaire-Deal rückt näher und Madolyn steht unter Druck. Venetia denkt über ihre Zukunft nach und Marco überschreitet Grenzen bei der Arbeit – und in der Liebe.

Folge 4: „Nur Bargeld“

Madolyn sucht eine Begleitung für ein Last-Minute-Event. Venetia erhält Unterstützung von einer Vertrauten. Marco stellt Parker wegen ihrer Beziehung zur Rede.

Folge 5: „Du kommst hier nicht rein“

Chad will mithilfe einer knallharten Anwältin herauszufinden, wer die Kampagne von Glamorous geleakt hat. Madolyn lässt sich auf einer Party mit Marco inspirieren.

Folge 6: „Wir sind voll ausgelastet“

Das Team arbeitet auf Hochtouren an einer neuen Kampagne und erreicht einen Durchbruch. Marco ist hin- und hergerissen zwischen großen Gesten und wahren Gefühlen.

Folge 7: „Ist mir egal, wen du kennst“

Während die Gerüchteküche über den Spion am Brodeln ist, wird die Vendemiaire-Kampagne durch eine schockierende Entdeckung gefährdet. Marco muss eine Herzensentscheidung treffen.

Folge 8: Stehst du auf der Liste?

Marco macht übers Wochenende einen Kurzurlaub in Provincetown und will bei seiner neuen Entourage mit einem neuen Look Eindruck schinden. Unerwartete Gäste kreuzen auf.

Folge 9: „Geh rein“

Nach einer unerwarteten Wende im Vendemiaire-Deal befürchtet das Team, dass die Marke Glamorous by Madolyn endgültig dem Untergang geweiht ist. Marco hat einen Sinneswandel.

Folge 10: „Gib Trinkgeld“

Marcos Video löst unter den entschlossenen Fans einer Influencerin heftige Reaktionen aus. Also macht er sich auf, um wichtige Beziehungen zu kitten und einen Neuanfang zu wagen.

Das ist der Trailer zur Serie mit Kim Cattrall

Was ihr von „Glamorous“ erwarten könnt, zeigt euch der offizielle Trailer:

Das ist die Besetzung von „Glamorous“

Als Samantha in „Sex and the City“ wurde Kim Cattrall zum absoluten Mega-Star. Im Spin-off ist sie zwar nicht richtig dabei, dafür freut sie sich über eine neue Hauptrolle in „Glamorous“. An ihrer Seite spielt der US-Sänger und YouTuber Miss Benny als queerer Marco. Wer die weiteren Schauspieler im Cast sind, seht ihr hier: