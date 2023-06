Die neue Serie „Glamorous“ ist auf Netflix gestartet. Darin ergattert ein queerer Influencer seinen Traumjob in einem Beauty-Unternehmen. Auf ihn warten nicht nur berufliche Herausforderungen, auch privat ist einiges los. Eine der Hauptrollen spielt „Sex and the City“-Star Kim Cattrall. Die Dramedy-Serie kommt bei den Zuschauern direkt gut an. Da stellen sich viele die Frage, ob die Geschichte von Madolyn, Marco und Co. noch weitergeht.

Gibt es Staffel 2? Wann startet sie? Und was ist sonst noch zu einer Fortsetzung bekannt? Wir haben euch alle aktuellen Infos hier im Überblick.

Geht „Glamorous“ mit Staffel 2 auf Netflix weiter?

Wer die zehn Folgen der ersten Staffel direkt durchgeschaut hat, muss sich leider gedulden. Denn zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht klar, ob die Serie eine zweite Staffel erhält. Für gewöhnlich macht Netflix es vom Erfolg abhängig, ob eine Fortsetzung in Auftrag gegeben wird. Sobald es dazu News gibt, erfahrt ihr es hier.

„Glamorous“ auf Netflix: Wann startet Staffel 2?

Da die zweite Staffel noch nicht offiziell angekündigt ist, gibt es folglich auch noch keinen Starttermin. Was aber sicher sein sollte: Die Fortsetzung dürfte wie die meisten Neuheiten am Erscheinungstag um 9 Uhr online gehen.

Worum geht es in Staffel 2?

Da „Glamorous“ gerade erst angelaufen ist, ist über eine Handlung von Staffel 2 noch nichts bekannt. Doch die verschiedenen Beziehungen der Figuren und auch neue Deals im Unternehmen dürften genügend Stoff für eine Fortsetzung bieten. Sobald Netflix hierzu etwas bekannt gibt, ergänzen wir die Infos.

Gibt es einen Trailer zur Fortsetzung?

Da die Fortsetzung von „Glamorous“ noch nicht bestätigt oder gar gedreht ist, gibt es folglich auch noch keinen Trailer. Ihr könnt euch aber hier nochmal den Trailer zur ersten Staffel ansehen.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Wer ist im Cast von Staffel 2?

Kim Cattrall übernimmt die Hauptrolle der Make-up-Legende Madolyn. An ihrer Seite spielt der US-Sänger und YouTuber Miss Benny als queerer Marco. Die beiden dürften in einer Fortsetzung sicher dabei sein. Zudem darf man davon ausgehen, dass der Großteil des bisherigen Casts in Staffel 2 zurückkehren wird. Die aktuelle Besetzung seht ihr hier: