Fans des „Sex and the City“-Spin-offs „And Just Like That“ haben Grund zur Freude: Staffel 2 geht am Donnerstag, 22. Juni 2023, an den Start. Dieses Mal werden die Folgen jedoch nicht auf VOX ausgestrahlt, sondern erscheinen exklusiv auf Sky.

Wann werden die Episoden genau veröffentlicht? Worum geht es? Und welche Schauspieler sind im Cast? Alle Infos rund um Start, Handlung, Besetzung und mehr von „And Just Like That“ Staffel 2 findet ihr hier im Überblick.

„And Just Like That“ Staffel 2: Start, Sendetermine und Sendezeit auf Sky

Die neuen Episoden werden nicht wie zuvor auf VOX ausgestrahlt, sondern exklusiv auf Sky und dem Streaming-Service WOW erscheinen. Der Startschuss zur zweiten Staffel fällt am Donnerstag, 22.06.2023, um circa 9:00 Uhr morgens. Die weiteren Folgen werden wöchentlich donnerstags über Sky Q sowie auf dem Streamingdienst WOW verfügbar sein. Eine lineare Ausstrahlung erfolgt voraussichtlich im September 2023 auf Sky Atlantic.

Die (voraussichtlichen) Veröffentlichungstermine im Überblick:

Folge 1 und 2: Donnerstag, 22.06.2023, um 9:00 Uhr

Folge 3: Donnerstag, 29.06.2023, um 9:00 Uhr

Folge 4: Donnerstag, 06.07.2023, um 9:00 Uhr

Folge 5: Donnerstag, 13.07.2023, um 9:00 Uhr

Folge 6: Donnerstag, 20.07.2023, um 9:00 Uhr

Folge 7: Donnerstag, 27.07.2023, um 9:00 Uhr

Folge 8: Donnerstag, 03.08.2023, um 9:00 Uhr

Folge 9: Donnerstag, 10.08.2023, um 9:00 Uhr

Folge 10: Donnerstag, 17.08.2023, um 9:00 Uhr

Folge 11: Donnerstag, 24.08.2023, um 9:00 Uhr

„And Just Like That“: Wie viele Folgen hat Staffel 2?

Noch mehr „And Just Like That“: Bei der zweiten Staffel dürfen sich die Fans über eine Folge mehr als bei der ersten Staffel freuen. Somit umfasst Staffel 2 insgesamt elf neue Episoden.

Worum geht es in Staffel 2?

Für die drei Freundinnen Carrie, Miranda und Charlotte hat sich so einiges geändert. Sie sind mittlerweile in ihren 50ern und haben mit neuen Herausforderungen zu kämpfen als früher. Charlottes Kinder sind inzwischen Teenager und entdecken ihre eigene Sexualität. Miranda ist nach der Trennung von Steve in einer neuen Beziehung. Mit Che – non-binär, Comedian und Podcaster – will sie den nächsten Schritt wagen. Carrie kämpft immer noch damit, die Trauer um ihren verstorbenen Ehemann „Mr. Big“ zu überwinden. Dabei hilft ihr zum einen ihr Podcast, aber auch, dass sie sich wieder ins New Yorker Nachtleben stürzt. Als sie ihren Ex Aidan nach langer Zeit wieder triff, erkennt sie, dass manches besser in der Vergangenheit bleibt – aber vielleicht auch nicht alles…

Samantha kehrt in Staffel 2 zurück

Die Ankündigung, dass es eine zweite Staffel geben wird, warf für viele Fans erneut eine wichtige Frage in den Raum: Kehrt Samantha Jones, welche in „Sex and the City“ von der Schauspielerin Kim Cattrall verkörpert wurde, zurück? Nachdem sie und Carrie sich im Finale von Staffel 1 in Paris verabreden, könnte man davon ausgehen, dass sie ihre Freundschaft wiederherstellen konnten. Die Schauspielerin hatte zwar schon lange vor der Serie gesagt, dass sie für „Sex and the City 3“ nicht zurückkehren würde, doch nun hat „Variety“ verkündet, dass Samantha Jones in der zweiten Staffel von „And Just Like That“ zu sehen sein wird. Wer auf eine Reunion der vier Freundinnen gehofft hatte, wird leider trotzdem enttäuscht: Denn Samantha wird nur in einer einzigen Szene zu sehen sein. Obwohl die Szene in New York gedreht wurde, spielt sie in London, wo Samantha bei einem Telefonat mit Carrie gezeigt wird.

Das ist der Trailer zu „And Just Like That“ Staffel 2

Pünktlich zur Veröffentlichung des Starttermins der zweiten Staffel von „And Just Like That“ hatte HBO Max auch einen ersten offiziellen Teaser veröffentlicht. Rund drei Wochen, bevor die neuen Folgen erscheinen, folgte der offizielle Trailer. In diesem bekommt ihr einen ersten Vorgeschmack auf die neuen Episoden.

Die Besetzung von Staffel 2 im Überblick

Das Spin-off von „Sex and the City“ dreht sich um die Geschichte der Freundinnen Carrie, Miranda und Charlotte, welche von den Schauspielerinnen Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis verkörpert werden. Diese kehren dementsprechend auch für die zweite Staffel von „And Just Like That“ zurück. Demgegenüber können sich Fans auch über einige neue Darsteller freuen.

Hier seht ihr die aktuellen Darsteller im Cast und ihre Rollen im Überblick:

Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw

Cynthia Nixon als Miranda Hobbes

Kristin Davis als Charlotte York

Sara Ramírez als Che Diaz

Sarita Choudhury als Seema Patel

Nicole Ari Parker als Lisa Todd Wexley

Karen Pittman als Dr. Nya Wallace

Mario Cantone als Anthony Marentino

David Eigenberg als Steve Brady

Evan Handler als Harry Goldenblatt

Christopher Jackson als Herbert Wexley

Niall Cunningham als Brady Hobbes

Cathy Ang als Lily Goldenblatt

Alexa Swinton als Rose Goldenblatt

John Corbett als Aiden

Darum geht es in „And Just Like That“ Staffel 1

Das Sequel von „Sex and the City“ setzt elf Jahre nach den Ereignissen des letzten Films ein und zeigt die drei Freundinnen Carrie, Miranda und Charlotte in ihren 50ern, wie sie gemeinsam neue Herausforderungen meistern. Während Carrie noch immer glücklich mit Mr. Big verheiratet ist, besucht Miranda noch einmal die Universität und Charlotte versucht mit ihren Teenagern Schritt zu halten. Im New York der 2020er tummeln sich die beliebten New-Yorker-Ladys auf Instagram, betreiben Podcasts statt Kolumnen, treten im Kinderzimmer auf Kondome statt auf Legosteine, lernen neue Charakter kennen, treffen auf alte Freunde, vermissen andere, starten Neuanfänge und müssen – einfach so – den größten Verlust verkraften. Doch egal, was sich im Laufe der Jahre geändert hat, eine Sache bleibt: Mit guten Freunden an seiner Seite ist alles möglich.