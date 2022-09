Für „Sex and the City“-Fans geht es endlich wieder nach Manhattan: Das Spin-off zur Kult-Serie startet am Dienstag, 13.09.2022, im Free-TV. In „And Just Like That“ erfahren die Zuschauer auf Vox nun, wie die Geschichte um die Freundinnen Carrie, Miranda und Charlotte weitergeht.

Wann läuft „And Just Like That“ im TV?

Gibt es die Folgen auch in der Mediathek ?

auch in der ? Sind sie auf Netflix verfügbar?

verfügbar? Worum geht es im Spin-off?

Wer ist im Cast?

Start, Sendetermine, Stream, Handlung, Trailer und Besetzung – wir haben euch alle Infos rund um die Serie zusammengefasst.

Wann startet „And Just Like That“ auf Vox?

Nachdem sich in Deutschland zunächst der Pay-TV-Sender Sky die Rechte an „And Just Like That“ gesichert hatte, wird die Serie ab Mitte September auch im Free-TV gezeigt. Der Startschuss fällt am Dienstag, 13.09.2022, zur Primetime um 20:15 Uhr auf Vox.

Wie viele Folgen umfasst Staffel 1?

Nach 94 Episoden und zwei Kinofilmen von „Sex and the City“ dürfen sich die Fans von Carrie und Co. jetzt auf Nachschub freuen. Die erste Staffel des Spin-offs umfasst zehn Folgen.

„And Just Like That“: Sendetermine und Sendezeit auf Vox

Vox zeigt „And Just Like That“ immer dienstags zur Primetime. Die zehn Episoden werden ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1 und 2: 13.09.2022 ab 20:15 Uhr

Folge 3 und 4: 20.09.2022 ab 20:15 Uhr

Folge 5 und 6: 27.09.2022 ab 20:15 Uhr

Folge 7 und 8: 04.10.2022 ab 20:15 Uhr

Folge 9 und 10: 11.10.2022 ab 20:15 Uhr

„And Just Like That“: Wiederholung auf Vox

Wer die Folgen im Fernsehen verpasst, hat leider Pech: Nach der Erstausstrahlung gibt es keine Wiederholung mehr auf Vox.

So seht ihr „And Just Like That“ als Stream in der Mediathek

Wer es gar nicht erwarten konnte, die erste Staffel zu gucken, hatte Glück: Für „And Just Like That“ galt online first. Alle zehn Folgen sind bereits seit Samstag, 10.09.2022, in der Mediathek zu finden. Auf RTL+, früher TVNow, könnt ihr sie dann auch nach der Ausstrahlung noch als Wiederholung streamen.

Gibt es „And Just Like That“ auf Netflix?

Das Spin-off steht auch anderweitig als Stream zur Verfügung. Während ihr die Folgen bei Anbietern wie Sky WOW, Amazon Prime, Maxdome und Co. ebenfalls online abrufen könnt, schauen Netflix-Abonnenten leider in die Röhre: „And Just Like That“ ist bei dem Streamingdienst nicht verfügbar.

Worum geht es in „And Just Like That“?

Das Sequel von „Sex and the City“ wurde ganze 15 Jahre nach dem Ende der Originalserie gedreht. „And Just Like That“ setzt elf Jahre nach den Ereignissen des letzten Films ein und zeigt die drei Freundinnen Carrie, Miranda und Charlotte in ihren 50ern, wie sie gemeinsam neue Herausforderungen meistern. Während Carrie noch immer glücklich mit Mr. Big verheiratet ist, besucht Miranda noch einmal die Universität und Charlotte versucht mit ihren Teenagern Schritt zu halten. Im New York der 2020er tummeln sich die beliebten New-Yorker-Ladys auf Instagram, betreiben Podcasts statt Kolumnen, treten im Kinderzimmer auf Kondome statt auf Legosteine, lernen neue Charakter kennen, treffen auf alte Freunde, vermissen andere, starten Neuanfänge und müssen – einfach so – den größten Verlust verkraften. Doch egal, was sich im Laufe der Jahre geändert hat, eine Sache bleibt: Mit guten Freunden an seiner Seite ist alles möglich.

In „And Just Like That“ sind Carrie und Mr. Big immer noch glücklich verheiratet.

© Foto: RTL / ©2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used under license.

„And Just Like That“: Der deutsche Trailer zum Spin-off

Erste Einblicke in die Serie „And Just Like That“ bietet der deutschsprachige Trailer, den es aktuell nur von Sky gibt.

Der Cast von „And Just Like That“ im Überblick

Die Hauptrollen in der neuen Serie „And Just Like That“ werden von Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon als Miranda Hobbes und Kristin Davis als Charlotte York verkörpert. Kim Cattrall in ihrer ikonischen Rolle als Samantha Jones ist im Spin-off nicht dabei.

Hier findet ihr die Darsteller im Cast und ihre Rollen im Überblick: