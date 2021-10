Wer besitzt den Mut? Wer vertraut zu schnell? Wer lässt sich täuschen? 18 Jahre ist es her, seit die letzte Folge der Kult-Gameshow „Geh aufs Ganze“ im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Im Herbst 2021 ist es nun soweit: Der Moderator Jörg Draeger zockt in einem Revival der Gameshow wieder um Geld- und Sachpreise. In drei neuen Folgen kehrt auch Deutschlands kultigster Trostpreis zurück: der „Zonk“. Wer zockt sich in kürzester Zeit zum Traumpreis und wer geht mit dem roten Plüschtier nach Hause? Das zeigt sich ab Anfang November.

Wann startet „Geh aufs Ganze“ auf Sat.1? Gibt es noch Tickets? Sendetermine, Sendezeit, Stream und Infos zu Moderator Jörg Draeger findet ihr hier im Überblick.

„Geh aufs Ganze“ 2021: Sendetermine und Sendezeit

Der Startschuss für die Show „Geh aufs Ganze“ fällt am Donnerstag, 4. November 2021, auf Sat.1. Anschließend werden in den darauffolgenden Tagen zwei weitere Shows zu sehen sein.

Hier ein Überblick über die Sendetermine samt Sendezeit:

Folge 1: Donnerstag, 04.11.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: Freitag, 05.11.2021 um 20:15 Uhr

Folge 3: Samstag, 06.11.2021 um 20:15 Uhr

„Geh aufs Ganze“ 2021: Stream

Die Show wird live bei Sat.1 ausgestrahlt. Gleichzeitig werden Zuschauer sie kostenlos auf der Streamingplattform Joyn verfolgen können. Ob dort im Nachhinein in der Mediathek auch Wiederholungen abrufbereit sein werden, ist bisher nicht bekannt, aber wahrscheinlich. Sollte es hierzu neue Informationen geben, erfahrt ihr es natürlich hier.

„Geh aufs Ganze“ 2021: Konzept

Bei „Geh aufs Ganze“ können alle Zuschauer aus dem Publikum in einzelnen Spielrunden per Zufallswahl zum Kandidat werden. Der Kandidat wird anschließend aufgefordert, sich zwischen verdeckten, potenziellen Preisen in Umschlägen, Kisten, Toren oder anderen Requisiten zu entscheiden. Was sich dahinter verbirgt, erfährt der Spieler zunächst jedoch nicht. Jörg Draeger versucht daraufhin mit Charme, Geschick und durch das Bieten von Geldbeträgen, sein Gegenüber davon zu überzeugen, die getroffene Wahl zu ändern. Wer kann dem Zockerkönig vertrauen? Wer wird in die Irre geführt?

Wer daneben liegt, geht jedoch nicht leer aus, sondern mit einem der beliebtesten Trostpreise des TV-Universums: dem „Zonk“. Beim „Zonk“ handelt es sich um eine überdimensionierte rot-schwarze Stoffratte.

Youtube „Geh aufs Ganze“: Die Kultshow mit Jörg Draeger

„Geh aufs Ganze“ 2021: Moderator Jörg Draeger

Jörg Draeger ist ein deutscher Fernsehmoderator, der bereits vor 18 Jahren für „Geh aufs Ganze“ vor der Kamera stand. Erst vor kurzem hat er an der aktuellen Staffel „Promi Big Brother“ teilgenommen.

„Sat.1-Frühstücksfernsehen“ bekannt geworden ist. An seiner Seite wird Daniel Boschmann die Neuauflage der Kult-Gameshow moderieren, welcher durch dasbekannt geworden ist.

„Geh aufs Ganze“ 2021: Tickets

Wer den Mut besitzt, gegen den König der Zocker anzutreten, sollte sich beeilen, um noch Tickets zu bekommen: Eine der drei Shows ist bereits komplett ausverkauft, bei der zweiten gibt es schon eine Warteliste (Stand: 19.10.2021).