„Frühstücksfernsehen“, „Das große Promibacken“ und „Die Gegenteilshow“: Daniel Boschmann, oder auch „Boschi“, ist einer der beliebtesten Moderatoren bei Sat.1. Im Fernsehen lacht und scherzt er, wird aber auch mal emotional und weint – genau dafür feiern ihn seine Fans.

Doch wie tickt Daniel Boschmann privat? Ist er verheiratet und hat Frau und Kinder? Wo kann man die Lachflashs aus dem „Frühstücksfernsehen“ nochmal anschauen? Der Moderator im Porträt.

Moderator Daniel Boschmann: Alter, Größe, Instagram

Der Sat.1-Moderator Daniel Boschmann im kurzen Steckbrief mit allen wichtigen Infos:

Daniel Boschmann: Hat er Frau und Kinder?

Sein eigenes Privatleben hält Moderator Daniel Boschmann von der Öffentlichkeit fern. Medienberichten zufolge musste er für den Job bei Sat.1 von Frankfurt nach Berlin umziehen und seine Freundin in seiner alten Heimat zurücklassen. Mittlerweile sind er und Alina jedoch verheiratet. Der „Bild der Frau“ sagte er im Interview: „Ich bin seit über einem Jahr verheiratet.“ Über gemeinsame Kinder ist bislang nichts bekannt. Bilder von der Hochzeit hat der TV-Star in den sozialen Medien nicht geteilt.

Daniel Boschmann auf Instagram und Twitter

Instagram – mit mehr als 115.000 Followern. Er teilt dort keine Bilder seiner Frau oder Familie, gibt aber dennoch private Einblicke, zum Beispiel aus dem Italienurlaub. Auch mit seinen Sat.1-Kollegen scheint er den Fotos zufolge privat gerne Zeit zu verbringen. Der Monderator hat sowohl einen Twitter-Account , als auch ein Profil auf– mit mehr als 115.000 Followern. Er teilt dort keine Bilder seiner Frau oder Familie, gibt aber dennoch private Einblicke, zum Beispiel aus dem Italienurlaub. Auch mit seinen Sat.1-Kollegen scheint er den Fotos zufolge privat gerne Zeit zu verbringen.

Daniel Bochmanns Lachflash im „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ – mit Video

Lachflashs im TV ist Daniel Boschmann längst bekannt. Im „Frühstücksfernsehen“ hat es der Moderator auch schon geschafft, sich vor der Kamera vor Lachen auszuschütten und alle mitzureißen. Auf Video eines seiner legendären Lachflashs: Für seineim TV ist Daniel Boschmann längst bekannt. Imhat es der Moderator auch schon geschafft, sich vor der Kamera vor Lachen auszuschütten und alle mitzureißen. Auf Youtube sind zahlreiche Lachvideos von zu finden: Hier daseines seiner legendären Lachflashs:

„Die Gegenteilshow“: Das ist Moderator Daniel Boschmann

„Sat.1-Frühstücksfernsehen“, gemeinsam mit Marlene Lufen. Zum 40. Geburtstag bekam „Boschi“ am 14. Oktober 2020 live im „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ eine Stuntrolle im Endlich Feierabend!“ im Sat.1-Magazin zu sehen. In diesem Jahr nahm Boschmann an der fünften Staffel des Sat.1-Backwettbewerbs „Das große Promibacken“ teil und kam bis ins Finale der Show. Daniel Boschmann moderierte 2012 das erste Mal bei Sat.1 und ProSieben. Zwei Jahre lang, von 2016 bis 2018, war er Moderator im, gemeinsam mit Marlene Lufen. Zum 40. Geburtstag bekam „Boschi“ am 14. Oktober 2020 live im „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ eine Stuntrolle im neuen James-Bond-Kinofilm von der bekannten Stuntfrau Marie Mouroum angeboten. Eine Zeit lang war er in der Abendshow „“ im Sat.1-Magazin zu sehen. In diesem Jahr nahm Boschmann an der fünften Staffel des Sat.1-Backwettbewerbs „“ teil und kam bis ins Finale der Show.

Am 18.10.2021 ist der Start der zweiten Staffel von „Die Gegenteilshow“ in Sat.1, die Daniel Boschmann moderiert.

„Die Gegenteilshow“ in Sat.1: Darum geht’s

In der „Gegenteilshow“ ist, wie der Name schon sagt, alles genau umgekehrt und genau andersherum als gewohnt. Die Sendung ist ein Mix aus Quiz- und Actionspiel in dem prominente Gäste gegeneinander spielen. Zum Staffelauftakt am 15. Oktober tritt Frank Rosin gegen Verona Pooth an. In insgesamt neun Spielrunden treten die insgesamt sechs Prominenten in Dreierteams gegeneinander an und drehen die Welt in Sat.1 buchstäblich um 180 Grad. Wer siegt, gewinnt am Ende über 30.000 Euro für einen wohltätigen Zweck. Das Verlierer-Team wird mit einer glibbrigen Schleimdusche bestraft.

Daniel Boschmann moderiert „Geh aufs Ganze“

Im Herbst kommt ein TV-Klassiker zurück und Daniel Boschmann wird Teil davon sein. Für die Neuauflage der Kult-Gameshow „Geh aufs Ganze“ sucht Jörg Draeger neue Gegner. In drei Prime-Time-Ausgaben der Sat.1-Show zockt Jörg Draeger mit zufällig ausgewählten Kandidaten aus dem Studio-Publikum. An der Seite des Zockerkönigs wird „Geh aufs Ganze!“ von Daniel Boschmann moderiert.