Die berühmte ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“ ist vor wenigen Wochen in eine neue Staffel gegangen. Von Montag bis Freitag (18 Uhr) treten jeweils vier Kandidaten gegen einen Quizprofi, den sogenannten Jäger, an.

„Gefragt – Gejagt“-Star seit 2018: „Quizvulkan“ Manuel Hobiger

In einer Folge der aktuellen Staffel stellten sich die Kandidaten Peter, Constanze, Eric und Julia dem Jäger Manuel Hobiger. Der selbsternannte „Quizvulkan“ gehört seit 2018 zum Team der Show. Der gebürtige Würzburger wurde bereits nationaler Quizmeister in Deutschland und in der Schweiz.

Manuel Hobiger ist für seine Witze bekannt

Manuel Hobiger ist bei „Gefragt – Gejagt“ nicht nur für seine hervorragenden Fähigkeiten am Quiz-Buzzer bekannt. Fans der Sendung wissen: Der 41-Jährige haut gerne vor laufender Kamera Witze raus. Moderator Alexander Bommes hat ihn bereits in der Vergangenheit mehrfach deswegen abgewürgt.

Dieser Hobiger-Witz kam nicht gut an

„Ein Fußballer, ein Holländer und ein Außerirdischer gehen in eine Bar. Dann sagt der Barkeeper: ‚Guten Abend, Herr Cruyff'." Stille im Studio. Niemand lachte. Moderator Alexander Bommes wusste nicht, was er dazu sagen sollten. Manuel Hobiger löste kurz danach auf: „Holländischer Fußballspieler mit außerirdischen Fähigkeiten." und die Gäste im Studio lachten wieder nicht. Der Moderator sagte kurz danach: „Okay? Ich weiß schon, wann ich wen warum abwürge." Eine Anspielung auf die vergangenen Jahre mit Manuel Hobiger, der mit seinen Witzen nicht immer für Gelächter sorgte. In einer Folge der aktuellen Staffel kam Manuel Hobiger wieder mit einem Witz um die Ecke. Kurz bevor es zum Quizduell gegen die Kandidatin Nicole kam, hatte der Jäger einen Scherz parat:

Manuel Hobiger: „Haben Sie neulich von dem gehört, der auf St. Pauli einen Stuhl geklaut hat?“