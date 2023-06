Die ARD_Quizshow „Gefragt – Gejagt“ ist vor kurzem in eine neue Staffel gegangen. Von Montag bis Freitag treten jeweils vier Kandidaten gegen einen Quizprofi, den sogenannten Jäger, an, um so viel Geld wie möglich nach Hause zu nehmen.

Sebastian Jacoby: „Quizgott“ und Deutscher Meister

Die Kandidaten Enrico, Christa, Nicolas und Veronika stellten sich in der Montagsfolge den kniffligen Quizfragen des Moderators Alexander Bommes. Nur einer konnte die vier motivierten Kandidaten noch vom großen Jackpot trennen: der „Quizgott“ Sebastian Jacoby. Der Duisburger wurde mehrfacher Deutscher Quizmeister und gehört zu den gefürchtetsten Jägern in der ARD-Show.

4.500 Euro im Jackpot

In der neuesten Folge von „Gefragt – Gejagt“ ließ Sebastian Jacoby den Kandidaten keine Chance. Veronika und Enrico schmiss der Jäger bereits im Eins-gegen-Eins-Duell raus. Übrig blieben lediglich Nicolas und Christa, die im Finale um 4.500 Euro kämpften. In der letzten Runde mussten die beiden innerhalb von zwei Minuten so viele Fragen wie möglich beantworten. Am Ende konnten Nicolas und Christa 15 korrekte Antworten geben. „Eine gute Leistung“, lobte Moderator Alexander Bommes.

Alexander Bommes entschuldigte sich für seinen Jäger

Wenig später folgte der Auftritt des Jägers Sebastian Jacoby. Konnte er ebenfalls 15 Fragen in zwei Minuten beantworten? Wie ein echter Quizprofi wusste er auf jede Frage die richtige Antwort – und das ohne einen Fehler. Nach sage und schreibe 77 Sekunden knackte er die zuvor aufgestellte Marke der zwei Kandidaten, die ihren Meister in Sebastian Jacoby fanden. Auch Alexander Bommes zog seinen Hut vor dieser Leistung: „Das ist doch nicht Ihr Ernst?!" Der Moderator musste sich sogar bei den Kandidaten für den Jäger entschuldigen: „Es tut mir leid. 15 war echt gut. Aber da kann ja keiner ahnen, dass er so durchdreht!"

„Gefragt – Gejagt“: Darum liebt Alexander Bommes seine Quizshow so sehr

Seit 2012 wird die Quizsendung „Gefragt – Gejagt“ in Deutschland ausgestrahlt. Eine Show, die sich längst im deutschen Fernsehen etabliert hat. Was macht „Gefragt – Gejagt“ so besonders? „Wir sind das einzige Quiz in der ARD, das täglich mit seinen Fans spielt. Alle fiebern auf diesen Moment hin und so erleben wir immer echte Emotionen und auch immer das unterhaltsame Ping-Pong zwischen den Jägerinnen und Jägern und mir, da ich ja hemmungslos parteiisch auf der Seite meiner Gäste bin“, erzählt Alexander Bommes der Südwest-Presse. In einer Folge werden knapp 150 Fragen gestellt. Ihn fasziniere besonders das Wissen der sieben Jäger. „Wir machen dank Ihnen echtes Bildungsfernsehen“, so Bommes.