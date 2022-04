Die neue „Herzkino“-Reihe im ZDF „Freunde sind mehr“ ist vergangenen Sonntag mit dem ersten Film „Zur Feier des Tages“ gestartet. Nun folgt am 10.04.2022 bereits der zweite Film. In „Viergefühl“ steht erneut die eingeschworene Gemeinschaft von vier Freunden im Mittelpunkt, die sich auf der Insel Rügen gefunden haben. Als dann ein neuer Gast in die Pension einer der Freunde einzieht, offenbart sich nach und nach das Geheimnis um das Verschwinden von Maltes Mutter zu DDR-Zeiten.

Gibt es den Film in der ZDF-Mediathek ?

? Worum geht es genau?

Wer sind die Darsteller im Cast?

Sendetermine, Handlung, Besetzung und Drehort – alle Infos zu „Freunde sind mehr: Viergefühl“ findet ihr hier.

„Freunde sind mehr: Viergefühl“: ZDF-Ausstrahlung

Im ZDF ist mit „Freunde sind mehr“ eine neue „Herzkino“-Reihe gestartet. Nachdem der erste Film bereits in der Vorwoche lief, folgt der zweite mit dem Titel „Freunde sind mehr: Viergefühl“ bereits am Sonntag, 10.04.2022, zur Primetime um 20:15 Uhr.

„Freunde sind mehr: Viergefühl“: ZDF-Mediathek

Wer „Freunde sind mehr: Viergefühl“ im Fernsehen verpasst hat oder den Film sogar bereits vor der TV-Ausstrahlung ansehen möchte, hat Glück: Er ist seit Samstag, 26.03.2022, in der ZDF-Mediathek abrufbar. Dort ist der Krimi ein Jahr lang verfügbar.

Des Weiteren kann „Freunde sind mehr: Viergefühl“ auf zdf.de als Livestream angesehen werden.

„Freunde sind mehr: Viergefühl“: Handlung am 10.04.2022

Im Hause von Malte und seinem Vater wird über Maltes Mutter nicht geredet. Die sei für ihn schon lange gestorben, erklärt Malte. Doch seine Freunde wissen, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Als die junge Steffi in Selpin auftaucht und Malte scheinbar um den Finger wickelt, wundern sich Johanna, Jette und Fabian darüber, dass Malte ihr gegenüber so zugänglich ist. Wo er um Frauen doch sonst eher einen Bogen macht.

Auch Maltes Vater Henry reagiert sonderlich unruhig über den Gast, der bei Fabian in der Pension „Treibholz“ eingekehrt ist. Spätestens als Steffis Ähnlichkeit zu Maltes Mutter von einer älteren Dorfbewohnerin erkannt wird, wird allen klar, dass die Fremde nicht nur zufällig hier ist. Und so offenbart sich nach und nach das Geheimnis um das Verschwinden von Maltes Mutter zu DDR-Zeiten.

Fabian Andres möchte seinen Freund Malte Dannwitz verkuppeln.

© Foto: ZDF / Christine Schroeder

„Freunde sind mehr: Viergefühl“: Besetzung am 10.04.2022

Wer sind die Schauspieler im Cast von „Freunde sind mehr: Viergefühl“? Die Besetzung des Spielfilms im Überblick:

Rolle – Darsteller

Jette Heidemann – Anne Weinknecht

Malte Dannwitz – Oliver Bröcker

Johanna Tredup – Greta Galisch de Palma

Fabian Andres – Nicola Fritzen

Henry Dannwitz – Jörg Schüttauf

Sue – Robin Gooch

Vera Wilken – Kirsten Block

Vera (jung) – Hanna Plaß

Niklas Heidemann – Frederic Balonier

Finn Heidemann – Jonathan Wirtz

Friseurin Franzi – Maria Radomski

Frau Heilmann – Walfriede Schmitt

Herr Brockmüller – Hans Klima

Jette (8 Jahre) – Cleo Itschert

Malte (8 Jahre) – Milo Eisenblätter

Johanna (8 Jahre) – Rosa Wirtz

Fabian (8 Jahre) – Linus von Emhofen

Frau Ulrich – Ursula-Rosamaria Gottert

Küster Hermann – Olaf Burmeister

Herr Köpke – Peter Meinhardt

„Freunde sind mehr: Viergefühl“: Drehort

Viele Fans fragen sich sicherlich, wo „Freunde sind mehr: Viergefühl“ gedreht wurde. Die Dreharbeiten fanden von Mitte September bis Anfang November 2021 statt. Gedreht wurde dabei in Mecklenburg-Vorpommern, vor allem auf Rügen.