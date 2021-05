Bald wird auf ProSieben wieder gesungen: Mit dem „Free ESC“ 2021 geht das deutsche Ersatzformat des Eurovision Song Contests am Samstag, 15. Mai 2021, in die zweite Runde. Letztes Jahr musste der ESC coronabedingt ausfallen, weshalb sich Stefan Raab den „Free European Song Contest“ einfallen ließ. Nach dem großen Erfolg der Ersatz-Show können sich Musikfans nun auch in diesem Jahr auf eine Ausgabe freuen. Insgesamt treten 16 Künstler auf, die jeweils ihr Heimatland vertreten.

Welche Teilnehmer sind beim „Free ESC 2021“ dabei? Welche Länder nehmen teil? Wir stellen euch die bisher verkündeten Kandidaten und Länder vor.

„Free ESC“ 2021 Kandidaten: Wer ist dabei?

ProSieben selbst hat bislang lediglich die 16 teilnehmenden Länder verkündet. Doch die Namen von drei Kandidaten sind bereits durchgesickert. Demnach sollen laut der „Bild“ die Band Die Prinzen, Sänger Sasha und Rapper Eko Fresh, der bereits letztes Jahr für die Türkei angetreten ist, dabei sein. Eine offizielle Bestätigung von ProSieben steht noch aus.

Die 16 Teilnahmeländer des „Free ESC 2021“ stehen jedenfalls bereits fest:

Deutschland

Belgien

Frankreich

England

Italien

Kroatien

Niederlande

Österreich

Polen

Schottland

Irland

Schweiz

Slowenien

Spanien

Griechenland

Türkei

„Free ESC“ 2020 Gewinner: Wer hat gewonnen?

Für Deutschland trat 2020 Helge Schneider mit seinem Corona-Song „Forever at home“ an. Doch am Ende war es ein Rennen zwischen Ilse DeLange für die Niederlande und Nico Santos für Spanien. Schließlich gewann Nico Santos den „Free ESC“ 2020 mit dem Song „Like I Love You“.

Stefan Raab äußerte sich zum Erfolg seines neuen Musikformates: „Mit Nico Santos hat im ersten Jahr ein herausragender Musiker den Free ESC gewonnen. Und für Deutschland war mit Helge Schneider eine echte Legende am Start. Beide stehen für die besondere musikalische Qualität dieses neuen, freien Wettbewerbs.“