Am heutigen Donnerstag, den 05.05.2022, trifft Eintracht Frankfurt im Halbfinal-Rückspiel in der UEFA Europa League auf West Ham United. Für die Frankfurter ist es nur noch ein Schritt bis nach Sevilla, wo am 18. Mai 2022 das Finale ausgetragen wird. Das Hinspiel hat die Eintracht aus Frankfurt mit 2:1 gewonnen und sich damit eine gute Ausgangslage für das heutige Rückspiel geschaffen. Die Generalprobe in der heimischen Liga ist beiden Teams nicht gelungen, Frankfurt verlor mit 0:2 gegen Bayer Leverkusen und West Ham United unterlag mit 1:2 Arsenal London.

Live im TV: Läuft das Spiel im frei empfangbaren Fernsehen?

Übertragung: Wo wird Eintracht Frankfurt gegen West Ham United als Live-Stream übertragen?

Gibt es einen kostenlosen Stream?

Die Infos zur Partie Eintracht Frankfurt vs. West Ham United.

Eintracht Frankfurt vs. West Ham United – Europa League Übertragung heute – Anpfiff, Uhrzeit, Zuschauer

Das Halbfinal-Rückspiel in der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United findet am Donnerstag, den 05.05.2022, statt. Anstoß der Partie ist um 21:00 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt. 51.000 Zuschauer werden für diese Begegnung im Stadion erwartet. Die Eintracht-Anhänger werden diese Mal wieder in der Überzahl sein, nachdem sie im Hinspiel lediglich 3.000 Tickets zur Verfügung hatten. Eine Übertragung der Partie gibt es sowohl im Fernsehen als auch im kostenpflichtigen Livestream im Internet.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Eintracht Frankfurt, West Ham United

Wettbewerb: UEFA Europa League 2021/22, Halbfinale, Rückspiel

Ergebnis im Hinspiel: 2:1 für Eintracht Frankfurt

Datum und Uhrzeit: 05.05.2022, 21:00 Uhr

: 05.05.2022, 21:00 Uhr Stadion/Spielort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Die Eintracht-Anhänger wollen erneut eine „magische Nacht“ in der Europa League feiern.

Eintracht Frankfurt gegen West Ham United live: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

live im Free-TV übertragen. Der Sender RTL überträgt das Halbfinal-Rückspiel live im frei empfangbaren TV. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Wie schon das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in London, wird auch das Halbfinal-Rückspiel in Frankfurtübertragen. Der Sender RTL überträgt das Halbfinal-Rückspiel live im frei empfangbaren TV. Die Übertragung beginnt ummit den Moderatorin Laura Papendick wird durch die Übertragung führen. Die Kommentatoren der Partie werden Marco Hagemann und Steffen Freund sein.

Frankfurt vs. West Ham United Übertragung: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream für das Halbfinal-Rückspiel in der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United wird es nicht geben. RTL+ überträgt dieses Spiel im Stream für Abonnenten live und in voller Länge. Für das Streamingportal muss ein Abo abgeschlossen werden. Das Angebot kann im ersten Monat allerdings getestet werden. Wird nicht im Probezeitraum gekündigt, verlängert sich das Abo automatisch. Alle Infos zur Übertragung Eintracht Frankfurt vs. West Ham United am 05.05.2022 um 21:00 Uhr:

Free-TV: RTL

Pay-TV: -

Livestream: RTL+, RTL (Zattoo)

RTL oder RTL Plus – Wer überträgt die UEFA Europa League 2021/22 live?

Die UEFA Europa League wird in der Saison 2021/22 auf RTL, RTL Nitro und RTL+ (ehemals TVNow) übertragen. Das bedeutet, dass sich die Mediengruppe RTL alle Free-TV und Pay-TV-Rechte an der Europa League gesichert hat – und zwar für ganze drei Jahre. Zudem wird die Conference League wird live von RTL im Free-TV und Online-Stream übertragen. Doch was ist mit den anderen Anbietern? Da sich die RTL-Gruppe die Übertragungsrechte exklusiv gesichert hat, werden die Europa-League-Spiele weder auf dem Streaming-Portal DAZN noch auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein.

Im Hinspiel ging es zwischen West Ham United und Eintracht Frankfurt ordentlich zur Sache. Hier Almamy Toure (l) im Zweikampf mit Jarrod Bowen von West Ham.

Eintracht Frankfurt: Gegner West Ham United ist aktuell nicht in Form

In den vergangenen sieben Spielen gab es nur einen einzigen Sieg für die Engländer. Der 3:0 Erfolg über Olympique Lyon im Viertelfinale der Europa League war der letzte Sieg für West Ham United. In der heimischen Premier League gab es aus den letzten vier Pflichtspielen nur einen Punkt.

Wer ist der Schiedsrichter beim Eintracht Frankfurt gegen West Ham United?

Die UEFA setzt beim Rückspiel zwischen Eintracht Frankfurt gegen West Ham United den Spanier Jesus Gil Manazo ein. Das ist das rein spanische Schiedsrichtergespann im Überblick: