RB Leipzig trifft am heutigen Donnerstag, den 5.5.2022, in der Europa League auf die Glasgow Rangers. Es ist das Rückspiel im Halbfinale. Das 1:0 im Hinspiel hat Leipzig dem Endspiel ein gutes Stück näher gebracht. Doch in Glasgow wartet nun eine echte Reifeprüfung. "Das ist ein Halbfinale, da gibt es keine Geschenke. Wir haben das erste Spiel für uns entschieden, das war ganz zäh. Ich glaube, jetzt wird es ein anderes Spiel", sagte Trainer Tedesco über den Traum vom ersten Titel der noch jungen Klubgeschichte.

Übertragung im Free-TV : Läuft Glasgow vs. RB Leipzig im frei empfangbaren Fernsehen?

RTL+ und Co. : Wo wird Glasgow gegen Leipzig live im Stream übertragen?

: Wo wird Glasgow gegen Leipzig übertragen? Gibt es eine Übertragung im kostenlosen Livestream?

Alle Infos zum Europa League-Spiel Glasgow Rangers gegen RB Leipzig.

Glasgow Rangers – RB Leipzig in der Europa League: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Das Rückspiel zwischen Glasgow und RB Leipzig findet am Donnerstag, den 5.5.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 21:00 Uhr im Ibrox-Stadium in Glasgow.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Glasgow Rangers, RB Leipzig

: Glasgow Rangers, RB Leipzig Wettbewerb : UEFA Europa League 2021/22, Halbfinale, Rückspiel

: UEFA Europa League 2021/22, Halbfinale, Rückspiel Ergebnis im Hinspiel : 1:0 für RB Leipzig

: 1:0 für RB Leipzig Datum und Uhrzeit : 5.5.2022, 21:00 Uhr

: 5.5.2022, 21:00 Uhr Stadion/Spielort: Ibrox-Stadium, Glasgow

RB Leipzig trifft im Halbfinal-Rückspiel auf die Glasgow Rangers. RB hat noch die Möglichkeit, sich mit dem Gewinn der Europa League für die Königsklasse zu qualifizieren.

Glasgow vs. RB Leipzig Übertragung: Läuft das Halbfinal-Rückspiel heute live im Free-TV?

Viele Fußball-Fans stellen sich die Frage, ob das Rückspiel zwischen Glasgow und RB Leipzig live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es schlechte Nachrichten: Die Europa-League-Partie wird heute nicht im Free-TV auf RTL übertragen. RTL zeigt das Halbfinal-Rückspiel zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United.

Glasgow Rangers gegen RB Leipzig im Stream: Europa League auf RTL+ oder im kostenlosen Livestream?

Die UEFA Europa League 2021/22 wird auf RTL, RTL Nitro und RTL+ (ehemals TVNow) übertragen. Somit hat sich die Mediengruppe RTL alle Free-TV und Pay-TV-Rechte an der Europa League gesichert – und zwar für ganze drei Jahre.

Das Halbfinal-Rückspiel in der Europa League zwischen Glasgow und RB Leipzig wird nicht im kostenlosen Livestream übertragen. RTL+ zeigt die Partie in voller Länge. RTL+ überträgt neben der Konferenz auch die Partie von Leipzig in Glasgow als Einzelspiel. Kommentiert wird das Spiel von Christoph Stadler. Für das Streamingportal muss ein Abo abgeschlossen werden. Das Angebot kann im ersten Monat allerdings getestet werden. Wird nicht im Probezeitraum gekündigt, verlängert sich das Abo automatisch.

Alle Infos zur Übertragung Glasgow Rangers vs. RB Leipzig am 5.5.2022 um 21:00 Uhr:

RTL oder RTL Plus – Wer überträgt die UEFA Europa League 2021/22 live?

Die UEFA Europa League wird in der Saison 2021/22 auf RTL, RTL Nitro und RTL+ (ehemals TVNow) übertragen. Das bedeutet, dass sich die Mediengruppe RTL alle Free-TV und Pay-TV-Rechte an der Europa League gesichert hat – und zwar für ganze drei Jahre. Zudem wird die Conference League wird live von RTL im Free-TV und Online-Stream übertragen. Doch was ist mit den anderen Anbietern? Da sich die RTL-Gruppe die Übertragungsrechte exklusiv gesichert hat, werden die Europa-League-Spiele weder auf dem Streaming-Portal DAZN noch auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein.

Wer ist der Schiedsrichter bei Glasgow Rangers gegen RB Leipzig?

Im Halbfinal-Rückspiel setzt die UEFA beim Spiel der Glasgow Rangers gegen RB Leipzig Artur Soares Dias aus Portugal als Schiedsrichter ein. Das ist das portugiesisch-slowakische Schiedsrichtergespann in der Übersicht: