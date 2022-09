Das letzte Rennen des Tripleheaders vor der dreiwöchigen Pause findet im Speedtempel vonstatt. Max Verstappen knüpfte nach der Sommerpause an seiner Super-Form an und konnte beide Rennen gewinnen. Was ist heute für ihn immöglich?hofft indes auf einen Sieg beim Heimspiel. 19 Mal triumphierte die Scuderia auf der Strecke in Monza, die dieses Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert. „Auf dem Papier ist Monza für uns nicht die beste Strecke“, wiederholte sich. „Ich weiß, dass die Fans hinter uns stehen werden, aber unsere Aufgabe in Italien wird schwieriger als in Zandvoort.“