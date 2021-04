Die Formel-1-WM 2021 geht nach zwei spannenden Rennen in Bahrain und Imola am Wochenende im portugiesischen Portimão weiter. Auf der Old-School-Strecke Autodromo Internacional do Algarve beginnt das Rennwochenende mit drei Freien Trainings. Am Samstagnachmittag geht dann bereits beim Qualifying der WM-Zweikampf zwischen Titelverteidiger Lewis Hamilton und Max Verstappen weiter. Die beiden Top-Piloten werden dann um die beste Startposition für das Rennen am Sonntag kämpfen. Sebastian Vettel und Mick Schumacher hoffen nach dem schwierigen Saisonstart auf einen Aufwärtstrend in Portugal.

Wann findet der GP in Portimao statt? Wann gehen die Fahrer an den Start? Wo wird das Rennen live im Free-TV und Stream übertragen?

Alle Infos zum Grand Prix in Portugal im Überblick.

Formel 1 Rennen in Portugal: Start, Datum, Uhrzeit und Strecke

Der Start des Formel-1-Rennens in Portimao im Überblick:

Saison: Formel 1 Saison 2021

Rennen: Großer Preis von Portugal

Grand-Prix: 3 von 23

Datum: 02.05.2021

Uhrzeit: 16:00 Uhr

Ort: Portimao, Portugal

Rennstrecke: Autódromo Internacional do Algarve

Streckenlänge: 4,635 Kilometer

Termine und Zeitplan des GP in Portimao: Training, Qualifying und Rennen

Der Zeitplan und die Termine im Überblick:

1. Training: Freitag, 30. April 2021, um 12:30 Uhr

2. Training: Freitag, 30. April 2021, um 16:00 Uhr

3. Training: Samstag, 01. Mai 2021, um 13.00 Uhr

Qualifying: Samstag, 01. Mai 2021, um 16:00 Uhr

Rennen: Sonntag, 02. Mai 2021, um 16.00 Uhr

Formel 1 Übertragung im TV 2021: Free-TV, Live-Stream, RTL

Der gesamte Rennwochenende in Portugal wird live im Pay-TV auf Sky übetragen. In dieser Saison werden zudem vier Rennen live im Free-TV gezeigt. Das Rennen am Sonntag in Portimao gehört allerdings nicht dazu und wird daher nur im bezahlpflichtigen Fernsehen zu sehen sein..

Alle Infos zur Übertragung des Grand Prix in Portimao, Portugal:

1. Training: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

2. Training: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

3. Training: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

Qualifying: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

Rennen: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

Grand Prix der Emilia Romagna: Ergebnisse und Sieger von Imola