Die Formel 1 ändert die Regeln

Sprintrennen als Qualifying

Einsatz zunächst bei drei Rennen geplant

Der neue Modus soll 2021 dreimal zum Einsatz kommen

Sprintrennen statt Kampf gegen die Uhr, ein Maximum an Spektakel statt Leerlauf-Phasen: Die Formel 1 hat am Montag eine Revolution ausgerufen und nach langen Diskussionen seinen leicht angestaubten Qualifikations-Modus zumindest in Altersteilzeit geschickt. "Ich freue mich darauf, dass die Action weiter gesteigert wird", sagte Jean Todt, Chef des statt Kampf gegen die Uhr, ein Maximum an Spektakel statt Leerlauf-Phasen:hat am Montag eineausgerufen und nach langen Diskussionen seinen leicht angestaubtenzumindest in Altersteilzeit geschickt. "Ich freue mich darauf, dass die Action weiter gesteigert wird", sagte Jean Todt, Chef des Automobil-Weltverbandes FIA.

Der neue Modus soll zunächst bei drei Rennen zum Einsatz kommen.

Von der FIA einstimmig beschlossen

Bei zunächst drei Grand Prix, zwei davon in Europa, wird die Startaufstellung schon in der laufenden Saison per 100-km-Rennen am Samstag ermittelt. Details zu den Austragungsorten gab die FIA nach dem "einstimmigen Beschluss der Formel-1-Kommission" nicht bekannt. Das Fachblatt "auto motor und sport" nannte jedoch Silverstone (17./18. Juli), Monza (11./12. September) und Interlagos (6./7. November) als Premierenstationen. Laut FIA soll bei den drei ausgewählten Rennen am Freitag nach dem alten Qualifying-Modus die Aufstellung für das Sprintrennen am Samstag ermittelt werden, das dann nachmittags über 100 km ausgetragen wird und die Startreihenfolge im regulären Grand Prix am Sonntag über rund 300 km ermittelt. Zudem gibt es für die besten drei des Sprintrennens Punkte (3-2-1) für die WM-Wertung.

Chancen im Rennen erhöhen

"Das Format wurde entwickelt, um die Action auf der Strecke zu steigern und die Fans auf neue und innovative Weise zu begeistern", hieß es in einem FIA-Statement: "Es schafft auch die richtige Balance zwischen der Belohnung von Fahrern und Teams nach Leistung und gibt anderen die Möglichkeit, sich am Samstag durch das Feld zu kämpfen, um die Chancen im Rennen am Sonntag zu erhöhen." Stefano Domenicali, Geschäftsführer der Königsklasse, freut sich auf "einen dreitägigen Kampf, den die Fahrer sicherlich genießen werden". Unumstritten ist der neue Modus, der das seit 2006 mit leichten Variationen verwendete dreigeteilte, in Phasen auch lahme Ausscheidungsfahren zunächst teilweise ablöst, allerdings nicht.

Die Formel-1-Fahrer dürften sich über das neue Rennformat freuen.

