Formel-1-Fans aufgepasst: Der Grand Prix der Emilia Romagna 2021 führt die Rennfahrer am Wochenende auf die ikonische Rennstrecke in Imola. Vorentscheidend könnte schon das Qualifying am Samstag werden. Besonders spannend wird das Duell zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen. Nach dem Thriller beim Saisonauftakt in Bahrain, könnte der WM-Zweikampf der beiden Formel-1-Piloten in Italien weitergehen. Beim Großen Preis der Emilia Romagna im vergangenen Jahr konnte sich Hamilton den ersten Platz sichern.

Wann findet der GP in Imola statt? Wann gehen die Fahrer an den Start? Wo wird das Rennen live im Free-TV und Stream übertragen?

Alle Infos zum Grand Prix in Imola im Überblick.

Formel 1 Rennen in Imola: Start, Datum, Uhrzeit und Strecke

Der Start des Formel-1-Rennens in Imola im Überblick:

Saison: Formel 1 Saison 2021

Rennen: Grand Prix der Emilia Romana

Grand-Prix: 2 von 23

Datum: 18.04.2021

Uhrzeit: 15:00 Uhr

Ort: Imola, Italien

Rennstrecke: Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Streckenlänge: 4,9 Kilometer

Der Grand Prix der Emilia Romagna findet am Wochenende auf der Rennstrecke Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola statt.

© Foto: dpa

Termine und Zeitplan des GP Emilia Romagna: Training, Qualifying und Rennen

Aufgrund der Trauerfeier für Prinz Philip wurde der Ablauf des Grand Prix der Emilia Romagna geändert. Aus Respekt und um eine terminliche Überschneidung mit der royalen Beisetzung zu vermeiden, wird das Qualifying am Samstag um eine Stunde auf 14.00 Uhr vorverlegt. Zudem ist eine Schweigeminute zu Beginn des Qualifyings vorgesehen.

Somit ändern sich deshalb auch die Zeiten der insgesamt drei Trainingssessions am Freitag und Samstag.

Der Zeitplan und die Termine im Überblick:

1. Training: Freitag, 16.04.2021 um 11:00 Uhr

2. Training: Freitag, 16.04.2021 um 14:30 Uhr

3. Training: Samstag, 17.04.2021 um 11:00 Uhr

Qualifying: Samstag, 17.04.2021 um 14:00 Uhr

Rennen: Sonntag, 18.04.2021 um 15:00 Uhr

Formel 1 Übertragung im TV 2021: Free-TV, Live-Stream, RTL

Der gesamte Rennwochenende in Imola wird live im Pay-TV auf Sky übetragen. Das Rennen am Sonntag ist jedoch auch im Free-TV kostenlos zu sehen. RTL überträgt in dieser Saison vier Rennen live – der Grand Prix der Emilia Romagna ist eines davon.

Alle Infos zur Übertragung des Grand Prix der Emilia Romagna:

1. Training: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

2. Training: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

3. Training: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

Qualifying: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

Rennen: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream), RTL (Free-TV), TVNow (Stream)

Formel 1 WM Stand 2021: Aktuelle Fahrerwertung und Ergebnis von Bahrain

In dieser Übersicht findet ihr den aktuellen Stand der Formel-1-WM 2021, die aktuelle Fahrerwertung der Weltmeisterschaft und die Ergebnisse des GP von Bahrain: