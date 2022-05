Formel 1 ist an diesem Wochenende zu Gast in Monaco. Nach dem Hitze-Drama in Barcelona geht es nun in Monte Carlo gefahren. Dort will der 24-Jährige seinen bitteren Ausfall von Spanien schnell vergessen machen. Verstappen kann im Fürstentum nach dem Triumph von Barcelona das vierte Mal nacheinander siegen. Das Rennwochenende beginnt am Freitag, den 25.5.2022, mit den ersten beiden freien Trainings. Dieist an diesem Wochenende zu Gast in. Nach dem Hitze-Drama in Barcelona geht es nun in Leclercs Heimat. Am kommenden Sonntag wird in den engen Straßen vongefahren. Dort will der 24-Jährige seinen bitteren Ausfall von Spanien schnell vergessen machen. Verstappen kann im Fürstentum nach dem Triumph von Barcelona das vierte Mal nacheinander siegen. Das Rennwochenende beginnt am Freitag, den, mit den ersten beiden

Formel 1 Monaco 2022: Zeitplan, Uhrzeit, Termine und Start

Das Rennwochenende in Monaco startet bereits am Freitag mit dem 1. und 2. freien Training. Am Samstag folgt nach einem weiteren freien Training das Qualifying. Am Sonntag startet das mit Spannung erwartete Rennen um den Großen Preis von Monaco.

Der Zeitplan für das Rennwochenende in Monaco vom 27. - 29. Mai 2022 im Überblick:

1. Freies Training in Monaco

Datum: 27. Mai 2022

Uhrzeit: 14:00 Uhr

2. Freies Training in Monaco

Datum: 27. Mai 2022

Uhrzeit: 17:00 Uhr

3. Freies Training 28. Mai 13:00

Datum: 28. Mai 2022

Uhrzeit: 13:00 Uhr

Qualifying 28. Mai

Datum: 28. Mai 2022

Uhrzeit: 16:00

Rennen 29. Mai 15:00

Datum: 29. Mai 2022

Uhrzeit: 15:00 Uhr

Der damalige Formel-1-Fahrer Michael Schumacher von Mercedes AMG in der Boxengasse auf der Rennstrecke von Monte Carlo in Monaco. Mit 5 Siegen steht Schumacher zusammen mit Graham Hill auf Platz 2 der besten Piloten im Fürstentum. Nur Ayrton Senna konnte den Großen Preis von Monaco häufiger gewinnen (6).

© Foto: Srdjan Suki/dpa

Formel 1 in Monte Carlo – Rennen und Strecke: Der Große Preis von Monaco

Großen Preis von Monaco im Überblick: Der wievielte Grand Prix steht uns laut Formel-1-Rennkalender bevor? Wie lang ist die Strecke in Monaco? Alle Infos zumim Überblick:

Saison: Formel 1 Saison 2022

Formel 1 Saison 2022 Rennen : Großer Preis von Monaco

: Großer Preis von Monaco Grand Prix: 7 von 22

7 von 22 Datum : 25.05.2022

: 25.05.2022 Uhrzeit : 15:00 Uhr

: 15:00 Uhr Ort : Monaco

: Monaco Strecke : Circuit de Monaco

: Circuit de Monaco Stadtteile : Monte Carlo und La Condamine

: Monte Carlo und La Condamine Streckenlänge : 3,337 km

: 3,337 km Streckenrekord: 1:12,909 min.

(Lewis Hamilton, Mercedes, 2021)

Kurven: 19

Formel 1 Monaco 2022 live: Gibt es eine Übertragung im TV und Stream?

Sky ist an diesem Formel-1-Wochenende hautnah dabei und überträgt den Großen Preis von Monaco live. Motorsportfreunde können vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz alles auf dem Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Auch im Live-Stream überträgt der Pay-TV-Sender das Wochenende in Monte Carlo. Hierfür kann die Sky Go App genutzt oder auf ein Sky Ticket zurückgegriffen werden. RTL hat keine Übertragungsrechte für den Großen Preis von Monaco und zeigt weder Trainings, Qualifying oder das Rennen am Sonntag live im Free-TV.

