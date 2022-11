Kevin Magnussen, Teamkollege von Mick Schumacher bei Haas, steht in Brasilien auf der Pole Position. Nach einem verregneten Qualifying konnte sich der Däne im Chaos die Pole sichern. Schumacher hingegen startet vom letzten Startplatz. Im heutigen Sprint hat der Deutsche dennoch die Chance, weiter nach vorne zu fahren und sich für das Rennen morgen in eine gute Ausgangsposition zu bringen. Sensation in der Formel 1 , Teamkollege von Mick Schumacher bei Haas, steht inauf der. Nach einem verregnetenkonnte sich der Däne im Chaos die Pole sichern. Schumacher hingegen startet vom letzten Startplatz. Im heutigen Sprint hat der Deutsche dennoch die Chance, weiter nach vorne zu fahren und sich für das Rennen morgen in eine gute Ausgangsposition zu bringen.

Zeitplan und Uhrzeit : Alle Termine für den Großen Preis von Brasilien im Überblick.

: Alle Termine für den Großen Preis von Brasilien im Überblick. TV-Übertragung: Wo wird das Rennen live übertragen?

Alle Infos zum Formel-1-Wochenende in Brasilien.

Formel 1 Brasilien 2022: Zeitplan, Uhrzeit, Termine und Start

Das Rennwochenende auf dem Kurs in São Paulo begann gestern mit dem 1. freien Training. Da dieses Wochenende ein Sprintrennen stattfindet, wurde das Qualifying bereits am Freitag abgehalten. Das 2. Training findet heute um 16:30 Uhr statt. Anschließend findet das Sprintrennen um 20:30 Uhr statt und geht über 100 Kilometer. Das Rennen findet dann am Sonntag, 13. November, statt. Rennstart ist um 19 Uhr.

Den Zeitplan und die Termine für den Start in Brasilien findet ihr hier:

1. Training : Freitag, 11. November 2022, ab 16.30Uhr

: Freitag, 11. November 2022, ab 16.30Uhr Qualifying : Freitag, 11. November 2022, ab 20.00 Uhr

: Freitag, 11. November 2022, ab 20.00 Uhr 2. Training : Samstag, 12. November 2022, ab 16.30 Uhr

: Samstag, 12. November 2022, ab 16.30 Uhr Sprint-Rennen : Samstag, 12. November 2022, ab 20.30 Uhr

: Samstag, 12. November 2022, ab 20.30 Uhr Rennen: Sonntag, 13. November 2022, 19.00 Uhr

Formel 1 Qualifying in Brasilien

Magnussen sicherte sich sensationell die Pole Position im gestrigen Qualifying. Wo die anderen Piloten starten, erfahrt ihr hier:

Formel 1 in São Paulo: Strecke, Ort, Rekord – Alles zum Großen Preis von Brasilien

Die Strecke in Brasilien bietet atemberaubende Möglichkeiten für Zweikämpfe. Allein vergangenes Jahr hat es in São Paulo 116 Überholmanöver gegeben. Viele gingen auf das Konto von Mercedes Pilot Lewis Hamilton, der sich gerne an 2021 in Brasilien zurückerinnert, startete er dort schließlich auf dem letzten Platz und fuhr noch auf Rang eins. Dies sollte Mercedes und Hamilton Mut machen, die in der bisherigen Saison noch keinen einzigen Sieg einfahren konnten. Für Hamilton wäre es die erste Rennsaison ohne Sieg seit seinem Debüt 2007.

Der wievielte Grand Prix steht uns bevor? Wie lang ist die Strecke in São Paulo? Alle Infos zum Großen Preis von Brasilien im Überblick:

Strecke : Autódromo José Carlos Pace

: Autódromo José Carlos Pace Ort : São Paulo

: São Paulo Grand Prix : 21 von 22

: 21 von 22 Datum : 13.11.2022

: 13.11.2022 Uhrzeit : 19:00 Uhr

: 19:00 Uhr Streckenlänge : 4,309 km

: 4,309 km Rundenzahl : 71 Runden

: 71 Runden Renndistanz : 305.879 km

: 305.879 km Rundenrekord: 1:10.540 (Valtteri Bottas, 2018)

F1 in Brasilien: Gibt es eine Übertragung im Free-TV auf RTL?

Gute Nachrichten für alle Motorsport-Fans. Der Grand Prix von Brasilien wird live im Free-TV auf RTL zu sehen sein! Der Kölner Sender darf insgesamt vier Rennen pro Saison zeigen. Das vierte und letzte Rennen ist der Grand Prix von Brasilien in São Paulo. Die Übertragung beginnt um 17:45 Uhr, um 19:00 Uhr ist der Start des Rennens.

In Brasilien setzt RTL auf sein bewährtes Team um Moderator Florian König, die Kommentatoren Heiko Waßer und Christian Danner sowie Boxengassen-Reporter Kai Ebel.

Formel 1 Brasilien live: Die Übertragung im TV und Stream

Ausführlich und in voller Länge ist das gesamte Rennwochenende auf dem Pay-TV-Sender Sky Sport F1 zu sehen. Kommentator Sascha Roos, Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner führen durch die Übertragungen. Sky bietet auch einen Livestream über SkyGo und WOW (ehemals Sky Ticket) an.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

1. + 2. Training am Freitag: Live bei Sky

am Freitag: Live bei Sky 3. Training am Samstag: Live bei Sky

am Samstag: Live bei Sky Qualifying am Samstag: Live bei Sky

am Samstag: Live bei Sky Rennen: am Sonntag: Live bei Sky und RTL

Formel 1 2022 live im Free-TV: Welche Rennen werden auf RTL übertragen?

Sky-Abonnement abgeschlossen haben. Ein kleiner Trost: Vier der 22 Rennen im Formel-1-Rennkalender 2022 sind live auf RTL im Free-TV zu sehen. Rennsportfans müssen in der aktuellen Formel-1-Saison 2022 leider auf einen Großteil der kostenlosen TV-Übertragungen verzichten. Um alle Rennen live zu sehen, müssen Sie einabgeschlossen haben. Ein kleiner Trost: Vier der 22 Rennen im Formel-1-Rennkalender 2022 sind live auf RTL im Free-TV zu sehen. Welche Formel-1-Rennen kostenlos im TV übertragen werden, erfahrt ihr hier.

Mick Schumacher: Entscheidung über 2023 in den kommenden Tagen?