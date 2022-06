Formel 1 ist zu Gast in Baku in Aserbaidschan. Im Baku City auf Punktejagd. Das Formel-1-Wochenende beginnt am Freitag, den 10.5.2022 mit den ersten freien Trainings. Dieist zu Gast in. Im Kalender der Formel 1 steht das achte Rennen der Saison auf dem Programm. Weltmeister Max Verstappen, Charles Leclerc und Co. gehen inauf Punktejagd. Das Formel-1-Wochenende beginnt am Freitag, denmit den ersten freien Trainings.

Zeitplan und Uhrzeit : Alle Termine für den Großen Preis in Baku im Überblick.

: Alle Termine für den Großen Preis in Baku im Überblick. TV-Übertragung : Wo werden Training, Qualifying und Rennen am Sonntag live übertragen?

: Wo werden Training, Qualifying und Rennen am Sonntag live übertragen? Strecke: Welche wichtigen Infos gibt es zum Baku City Circuit?

Alle Infos zum Formel-1-Wochenende in Baku.

Formel 1 Baku 2022: Zeitplan, Deutsche Uhrzeit, Termine und Start

Die Formel 1 fährt in Baku wieder in ihrem gewohnten Modus Training, Qualifying, Rennen. Es findet kein Sprintrennen statt. Wichtig für alle Formel 1-Fans: Durch die Zeitverschiebung zwischen Baku und Deutschland findet das Rennen am Sonntag bereits um 13 Uhr statt. Auch die freien Trainings und das Qualifying finden zu ungewohnten Uhrzeiten statt. Am Freitag finden das 1. freie Training und das 2. freie Training statt. Am Samstag folgt nach einem weiteren freien Training das Qualifying. Am Sonntag startet das mit Spannung erwartete Rennen um den Großen Preis von Aserbaidschan in Baku.

Wann gehen die Fahrer in Baku an den Start? Den Zeitplan und die Termine für Aserbaidschan 2022 zur deutschen Uhrzeit findet ihr hier:

1. Freies Training: Freitag 13:00 - 14:00 Uhr

2. Freies Training: Freitag 16:00 - 17:00 Uhr

3. Freies Training: Samstag 13:00 - 14:00 Uhr

Qualifying: Samstag 16:00 - 17:00 Uhr

Rennen: Sonntag 13:00 - 15:00 Uhr

Charles Leclerc (l) vom Team Ferrari und Max Verstappen vom Team Red-Bull lieferten sich in dieser Formel 1-Saison bereits enge Duelle. Kann einer von beiden den Sieg in Baku/Aserbaidschan holen?

Formel 1 Baku 2022: Alles zum Großen Preis von Aserbaidschan

Der wievielte Grand Prix steht uns bevor? Wie lang ist die Strecke in Baku City? Alle Infos zum Großen Preis von Aserbaidschan im Überblick:

Saison: Formel 1 Saison 2022

Formel 1 Saison 2022 Rennen : Großer Preis von Aserbaidschan

: Großer Preis von Aserbaidschan Grand Prix: 8 von 22

8 von 22 Datum : 12.06.2022

: 12.06.2022 Uhrzeit : 13:00 Uhr

: 13:00 Uhr Ort : Baku City

: Baku City Strecke : Baku City Circuit

: Baku City Circuit Streckenlänge : 6,003 km

: 6,003 km Streckenrekord : 1:43,009 (Charles Leclerc 2019)

: 1:43,009 (Charles Leclerc 2019) Kurven: 20 (8 Rechtskurven, 12 Linkskurven)

Formel 1 Baku 2022 Übertragung im TV und Stream

Sky ist an diesem Formel-1-Wochenende hautnah dabei und überträgt den Großen Preis von Aserbaidschan live. Motorsportfreunde können vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz alles auf dem Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Für Sky Sport F1 sind in Aserbaidschn im Einsatz: Sky Experte Ralf Schumacher, Kommentator Sascha Roos sowie Moderator und Reporter Peter Hardenacke.

Auch im Live-Stream überträgt der Pay-TV-Sender das Wochenende in Baku. Hierfür kann die Sky Go App genutzt oder auf ein Sky Ticket zurückgegriffen werden. RTL hat keine Übertragungsrechte für den Großen Preis von Aserbaidschan und zeigt weder Trainings, Qualifying oder das Rennen am Sonntag live im Free-TV.

Formel 1 2022 live im Free-TV: Welche Rennen werden auf RTL übertragen?

Rennsportfans müssen in der aktuellen Formel-1-Saison 2022 leider auf einen Großteil der kostenlosen TV-Übertragungen verzichten. Um alle Rennen live zu sehen, müssen sie ein Sky-Abonnement abgeschlossen haben. Ein kleiner Trost: Vier der 22 Rennen im Formel-1-Rennkalender 2022 sind live auf RTL im Free-TV zu sehen. Welche Formel-1-Rennen kostenlos im TV übertragen werden, erfahrt ihr hier.

Formel 1 in Aserbaidschan: Das Baku City Circuit im Porträt

Der Baku City Circuit ist ein anspruchsvoller Stadtkurs in der Innenstadt von Baku in Aserbaidschan. Die Strecke wurde 2016 eröffnet und führt um die historische Altstadt von Baku entlang einiger Sehenswürdigkeiten wie dem Jungfrauenturm und entlang der Uferpromenade bis zum Platz vor dem Regierungssitz. Die für die Fahrer herausforderndste Stelle ist wohl in Kurve 8. Die enge Kurve ist nur 7,6 Meter breit und bietet so nicht viel Platz für die Formel 1-Boliden. Auch die zwei Kilometer lange Vollgas-Passage zwischen Kurve 16 und Kurve 1 erfordert von den Fahrern höchste Konzentration.