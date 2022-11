Abu Dhabi. Nach dem hektischen und umstrittenen Finale von 2021 steht dieses Jahr bereits alles fest: Red Bull haben sich die WM-Titel gesichert. In Brasilien konnte Mercedes endlich seinen ersten Saisonsieg einfahren. George Russell gewann seinen ersten Grand Prix, vor Teamkollege Die Formel 1 macht ihren letzten Halt des Jahres obligatorisch in. Nach dem hektischen und umstrittenen Finale von 2021 steht dieses Jahr bereits alles fest: Max Verstappen undhaben sich diegesichert. In Brasilien konnteendlich seinen ersten Saisonsieg einfahren.gewann seinen ersten Grand Prix, vor Teamkollege Lewis Hamilton . Kann der siebenmalige Weltmeister in Dubai noch seinen ersten Saisonsieg einfahren und somit die Serie aufrechterhalten? Hamilton hatte bisher in jeder seiner Saisons in der Formel 1 ein Rennen gewonnen – bis auf 2022.

Formel 1 Abu Dhabi 2022: Zeitplan, Uhrzeit, Termine und Start

Das Rennwochenende auf dem Kurs in Yas Marina beginnt am Freitag mit dem 1. freien Training. Das 2. Training findet anschließend um 14:00 Uhr statt. Das 3. Training startet am Samstag um 11.30 Uhr, bevor um 15 Uhr das Qualifying losgeht. Am Sonntag, 20. November, startet das Rennen um 14 Uhr.

Den Zeitplan und die Termine für den Start in Abu Dhabi findet ihr hier:

Pressekonferenz vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi, George Russell (l-r) vom Team Mercedes, Daniel Ricciardo vom Team McLaren, Max Verstappen vom Team Oracle Red Bull, Charles Leclerc vom Team Ferrari, Mick Schumacher vom Team Haas stellen sich den Fragen der Journalisten.

Formel 1 in Yas Marina: Strecke & Rekorde beim Großen Preis von Abu Dhabi

Seit 2009 gastiert die Formel 1auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Seit mitte der 2010er Jahre findet auf der Strecke jährlich das Saisonfinale der Formel 1 statt. Im vergangenen Jahr gab es das hochdramatische und umstrittene letzte Rennen, in welchem Max Verstappen sich auf der letzten Runde die Weltmeister-Krone aufsetzte. Zuvor kam es nach einem Unfall von Nicholas Latifi zu einer Safety-Car-Phase, welche Lewis Hamilton letztlich um seinen achten WM-Titel bringen sollte. Dieses Jahr ist die WM bereits entschieden. Wer holt sich den letzten Sieg des Jahres?

Der wievielte Grand Prix steht uns bevor? Wie lang ist die Strecke in Yas Marina? Alle Infos zum Großen Preis von Abu Dhabi im Überblick:

Formel 1 Abu Dhabi live: Die Übertragung im TV und Stream

Ausführlich und in voller Länge ist das gesamte Rennwochenende auf dem Pay-TV-Sender Sky Sport F1 zu sehen. Kommentator Sascha Roos, Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner führen durch die Übertragungen. Sky bietet auch einen Livestream über SkyGo und WOW (ehemals Sky Ticket) an.

F1 in Abu Dhabi: Gibt es eine Übertragung im Free-TV auf RTL?

Der Grand Prix von Brasilien war der letzte, welcher dieses Jahr im Free-TV übertragen wurde. Das Rennen in Abu Dhabi wird daher nicht live im Free-TV auf RTL zu sehen sein. Der Kölner Sender durfte insgesamt vier Rennen pro Saison zeigen. Das vierte und letzte Rennen war der Grand Prix von Brasilien in São Paulo.

Kalender für die Formel-1-Saison 2023

Nachdem die Formel 1 seit 2016 immer über 20 Rennen fuhr (mit der Ausnahme der Covid-Saison 2020), sollen es in der Saison 2023 rekordverdächtige 24 Rennen werden.

Sebastian Vettel: Was kommt nach der Formel 1?

Vettel beendet an diesem Wochenende in Abu Dhabi nach 16 Jahren seine Karriere in der Formel 1. „Das Wichtigste nach der Karriere ist, dass man die Zeit mit der Familie und Freunden genießt, dass man sich von dort aus wieder neu orientiert, das als Basis nimmt und drumherum neue Projekte und Ideen ausprobiert. Das ist ein guter Weg, den man einschlagen kann“, riet der 14-malige Tour-de-France-Etappensieger Marcel Kittel, der 2019 mit 31 Jahren aus dem Radsport ausgestiegen war.

Vettel ist verheiratet und hat drei Kinder. Er lebt in der Schweiz. Künftig will sich Vettel mehr seiner Familie widmen sowie verstärkt Projekte für Menschenrechte und Klimaschutz unterstützen.