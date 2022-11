Weltmeister Max Verstappen hat sich die Pole Position für das Formel-1-Finale in Abu Dhabi gesichert. Der Red-Bull-Pilot verwies am Samstag auf dem hell erleuchteten Yas Marina Circuit seinen Teamkollegen Sergio Perez auf den zweiten Platz. Für Verstappen war es die siebte Pole Position des Jahres

Wie sieht die Startaufstellung für das Rennen in Abu Dhabi aus? Alle Infos zu den Ergebnissen des Qualifyings für den Großen Preis von Abu Dhabi bekommt ihr hier.

Für Sebastian Vettel steht das letzte Rennen seiner Formel 1-Karriere an. Nachdem der Heppenheimer in Brasilien gegen Teamkollegedas Nachsehen hatte, will er in Abu Dhabi in den Punkten abschließen. Für Mick Schumacher ist es vermutlich auch das vorerst letzte Formel 1-Rennen. Sein Team Haas wird in der kommenden Saison wohl auf den Deutschensetzen. Ob Schumacher 2024 zurückkehren kann, ist noch unklar. Wo sich die beiden Deutschen für das letzte Saisonrennen qualifiziert haben, erfahrt ihr hier: