„Sing meinen Song“ geht auf Vox in eine neue Runde. Teil der 9. Staffel ist auch Floor Jansen, Frontfrau der Symphonic-Metal-Band Nightwish. Für die Sängerin ist das Konzept des beliebten Tauschkonzertes nicht unbekannt, denn sie hat in der Niederlande bereits an einem ähnlichen Format teilgenommen. Dieses Mal wird sie ihre Hits nach Deutschland bringen, um sie dann zum Tausch anzubieten.

Doch wie tickt Floor Jansen privat? Hat sie einen Mann und Kinder? Alter, Herkunft, Lieder, Shop – wir haben die Sängerin genauer unter die Lupe genommen.

Floor Jansen im Steckbrief: Alter, Größe, Herkunft, Instagram

Hier findet ihr alle wichtigen Fakten rund um die Sängerin im Überblick:

Name: Floor Jansen

Floor Jansen Beruf: Sängerin und Songwriterin

Sängerin und Songwriterin Alter: 41 Jahre

41 Jahre Geburtstag: 21.02.1981

21.02.1981 Größe: 1,83m

1,83m Geburtsort: Goirle, Niederlande

Goirle, Niederlande Wohnort: Schweden

Schweden Staatsangehörigkeit: Niederländisch

Niederländisch Beziehungsstatus: verheiratet mit Hannes Van Dahl

verheiratet mit Hannes Van Dahl Kinder: Tochter Freja Van Dahl

Tochter Freja Van Dahl Instagram: floor_jansen_official

Floor Jansen nimmt an „Sing meinen Song“ 2022 teil

Floor Jansen ist eine der acht Kandidaten, die an „Sing meinen Song“ 2022 teilnehmen. Gemeinsam mit Clueso, Lotte und weiteren bekannten Künstlerinnen und Künstlern, bietet die Frontfrau der Band Nightwish ihre Lieder beim großen Tauschkonzert an. Vox zeigt bereits die neunte Staffel der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Show und verspricht den Zuschauern auch im Frühjahr 2022 wieder neue Interpretationen und Ohrwürmer.

Floor Jansen hat einen Mann und ein Kind

Die Sängerin Floor Jansen ist ein Familienmensch: Gemeinsam mit ihrem Mann Hannes Van Dahl und ihrer Tochter Freja Van Dahl lebt sie auf einer kleinen Farm in Schweden. Ihr Privatleben schützt sie vor der Öffentlichkeit jedoch bestmöglich. Es ist weder bekannt, wie das Paar sich kennengelernt hat, noch, wann genau es geheiratet hat. Floors Ehemann Hannes ist ebenfalls Musiker und wurde als Schlagzeuger der Heavy-Metal-Band Sabaton bekannt. 2017 wurde das Familienglück der beiden mit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Freja schlussendlich vervollständigt.

Floor Jansen Lieder: „Energize Me“

Von 1997 bis zur Auflösung 2009 war Floor Jansen die Frontfrau der Symphonic-Metal-Band After Forever. Das gleichnamige Album, auf welchem sich das Lied „Energize Me“ befindet, erreichte 2007 in den niederländischen Charts Platz 6, während es in Deutschland nur Platz 98 erzielte.

Floor Jansen als Sängerin der Band Nightwish

Nightwish ist eine Symphonic-Metal-Band aus Finnland. Sie ist bekannt für ihr musikalisches Crossover zwischen Metal und Elementen der klassischen Musik. Anfang Oktober 2012 ersetzte Floor Jansen die bisherige Sängerin Anette Olzon während der laufenden „Imaginaerum World Tour“. Nightwish gab jedoch erst ein Jahr später, im Oktober 2013, bekannt, dass Floor nun auch offiziell als Bandmitglied engagiert wurde. Außerdem trat die Sängerin 2013 mit der Band auf dem Wacken Open Air Festival auf. Das aufwendig inszenierte Konzert wurde gefilmt und erschien im November 2013 als Live-DVD. Von 2013 bis 2021 veröffentlichte Nightwish zwei neue Studioalben und drei Livealben. Außerdem waren sie seit Jansens Einritt in die Band vielmals auf der ganzen Welt auf Tournee.

Floor Jansen Lieder: „Storytime“

„Storytime“ war eines der ersten Lieder, welches Floor Jansen für die Band Nightwish gesungen hat. Ursprünglich wurde der Song auf dem Album „Imaginaerum“ von Anette Olzon gesungen.

2015 folgte dann das erste Album, auf welchem Floor Jansen offiziell den Gesang übernahm. Das Album „Endless Forms Most Beautiful“ wurde mit zwei Emmas, dem finnischen Äquivalent der Grammy Awards, in den Kategorien „Metalalbum des Jahres“ und „Export des Jahres“ ausgezeichnet. Außerdem erhielt das Lied „Shudder Before The Beautiful“ 2015 eine Auszeichnung des „Metal Hammer Awards“ in der Kategorie „Metal Anthem“.

2020 veröffentlichte Floor Jansen gemeinsam mit der Band Nightwish schließlich ein weiteres Album unter dem Namen „Human. :||: Nature.“ Dieses erreichte in Deutschland die Chartspitze der Albumcharts. Nightwish erreichte hiermit zum dritten Mal die Spitzenposition in Deutschland sowie erstmals die Spitzenposition der deutschen Vinylcharts, da es die verkaufstärkste Schallplatte im April 2020 war. Damit führte Floor Jansen mit der Band als erster finnischer Act diese Chartauswertung an.

Floor Jansen hat einen eigenen Online-Shop

Online-Shop. Dort können Fans vor allem Oberteile und Accessoires, sowie all die Musik rund um die Sängerin finden. Hier gelangt ihr zu Floors Die Sängerin Floor Jansen ist nicht nur als Musikerin unterwegs, sondern hat auch ihren eignenDort können Fans vor allem Oberteile und Accessoires, sowie all die Musik rund um die Sängerin finden. Hier gelangt ihr zu Floors Shop.

Floor Jansen auf YouTube

Coverversionen von bekannten Liedern hoch sowie kleine Einblicke in ihr Leben. Wer nicht genug von der Musik der Sängerin bekommen kann, kann sich darüber freuen, dass Floor Jansen einen eigenen YouTube-Kanal führt. Hier lädt sie regelmäßigvon bekannten Liedern hoch sowie kleine Einblicke in ihr Leben.