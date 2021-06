Finnland und Belgien aus Gruppe B aufeinander. Es geht in die letzte, entscheidende Runde der Gruppenphase. Belgien ist mit sechs Punkten bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Für Finnland ist von Platz eins bis vier vor diesem letzten Gruppenspiel noch alles möglich. Am 21. Juni 2021 treffen bei der EM 2021 undausaufeinander. Es geht in die letzte, entscheidende Runde der Gruppenphase. Belgien ist mit sechs Punkten bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Für Finnland ist von Platz eins bis vier vor diesem letzten Gruppenspiel noch alles möglich.

Alle Informationen zu der Begegnung Finnland gegen Belgien. Wann und wo findet die Partie statt? Welche Sender übertragen das EM-Spiel im Free-TV – ARD oder ZDF – und wo sind kostenlose Live-Streams online zu sehen?

EM-Spiel 2021 Finnland gegen Belgien: Datum, Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung, Zuschauer

Das letzte Gruppenspiel der Gruppe B zwischen Finnland und Belgien findet am Montag, 21.06.2021, statt. Anpfiff ist um 21:00 Uhr in der Gazprom Arena in St. Petersburg (Russland). Das Stadion ist für knapp 68.000 Zuschauer ausgelegt – bei der EM dürfen 24.540 hinein.

Die Eckdaten zur Partie im Überblick:

Teams: Finnland, Belgien

Finnland, Belgien Gruppe: B

B Datum: Montag, 21.06.2021

Montag, 21.06.2021 Uhrzeit: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Zuschauer: 24.540

24.540 Spielort: Gazprom Arena St. Petersburg, Russland)

Gazprom Arena St. Petersburg, Russland) Schiedsrichter: Brych, Felix (München)

Brych, Felix (München) Assistenten: Borsch, Mark (Mönchengladbach), Lupp, Stefan (Zossen)

Borsch, Mark (Mönchengladbach), Lupp, Stefan (Zossen) Vierter Offizieller: Massa, Davide (Italien)

Massa, Davide (Italien) Video-Assistent: Fritz, Marco (Korb)

ARD oder ZDF: Welcher Sender überträgt Finnland gegen Belgien im TV?

Das EM-Spiel Finnland gegen Belgien wird nicht wie die meisten Partien live auf einem öffentlich-rechtlichen Sender übertragen: Das ZDF überträgt zeitgleich zur Partie das Spiel Russland - Dänemark. Die ARD zeigt am Montag, 21.06.2021, ab 23.10 Uhr, nur die Highlights der Partie Finnland gegen Belgien.

EM 2021 Übertragung von Finnland gegen Belgien: Wo gibt es den Live-Stream online?

In der ARD-Mediathek kann man das Spiel heute NICHT im Live-Stream verfolgen. Live im Stream ist das Fußballspiel nur auf MagentaTV zu sehen – allerdings kostenpflichtig. Die Telekom hat sich die exklusiven Rechte an zehn Spielen während der EM 2021 gesichert. Für den Streaminganbieter braucht man ein Abo für 10 Euro monatlich.

Finnland vs. Belgien: Übertragung des EM-Spiels auf Sky oder DAZN?

Keiner der Streamingdienste, Sky und DAZN, habt sich die Rechte an den Live-Übertragungen der EM 2021 geholt.

Alle Infos zur Übertragung am 19.06.2021 noch einmal im Überblick:

Finnland gegen Belgien: Kader und Aufstellung der Teams

Nimmt man nur die Qualität der Einzelspieler, dürfte Finnland in dieser Partie so chancenlos sein wie zuvor noch nie bei diesem Turnier. Trotzdem sagte Trainer Markku Kanerva: „Seit dem Tag, an dem wir uns für diese EM qualifiziert haben, träumen wir vom Achtelfinale.“

Belgien hingegen setzt auf seine Rückkehrer. Kapitän Eden Hazard, Starspieler De Bruyne und Dortmunds Witsel sollen allesamt erstmals bei dieser EM in der Startelf stehen. Das Weiterkommen ist für die Red Devils bereits perfekt, mit einem Remis wäre auch der erwartete Gruppensieg erreicht. Verzichten muss Chefcoach Martínez auf Thorgan Hazard, der mit Knieproblemen kämpft.

Das ist die voraussichtliche Aufstellung von Finnland

Hradecky - Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy - Raitala, Uronen - Sparv, Kamara, Kauko - Pukki, Pohjanpalo

Das ist die voraussichtliche Aufstellung von Belgien

Courtois - Alderweireld, Denayer, Vermaelen - Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco - Mertens, E. Hazard - R. Lukaku

Das sind die voraussichtlichen Aufstellungen von Finnland und Belgien für das letzte Gruppenspiel in der Gruppe B.

© Foto: dpa-infografik GmbH

