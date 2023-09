Der FC Bayern München trifft am heutigen Mittwoch in der UEFA Champions League auf Manchester United. Nach dem 2:2-Unentschieden im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen, treffen die Münchner heute auf den Hochkaräter aus der Premier League. Nach dem 2:2-Unentschieden im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen, treffen die Münchner heute auf den Hochkaräter aus der Premier League. Verzichten müssen die Bayern dabei auf den gesperrten Cheftrainer Thomas Tuchel. Im Viertelfinal-Rückspiel der vergangenen Champions League-Saison gegen Manchester City sah Tuchel in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte. Folglich ist er für das Spiel gegen Manchester United gesperrt. Die Interimsrolle als Cheftrainer werden Zsolt Löw und Anthony Barry übernehmen. Tuchel wird am Spieltag nicht in der Kabine sein dürfen und voraussichtlich zusammen mit seinem Assistenten Arno Michels das Spiel gegen Manchester United von der Tribüne aus verfolgen.

Hier bekommt ihr alle Informationen zum Spiel FC Bayern München gegen Manchester United und der zur Übertragung im TV und Stream.

FC Bayern München gegen Manchester United – Champions League: Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel am 1. Spieltag der Champions League zwischen dem FC Bayern und Manchester United findet am Mittwoch, den 20.09.2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 21:00 Uhr in der Allianz-Arena in München. Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : FC Bayern München, Manchester United

: FC Bayern München, Manchester United Wettbewerb : UEFA Champions League 2023/24, 1. Spieltag

: UEFA Champions League 2023/24, 1. Spieltag Datum und Uhrzeit : 20.09.2023, 21:00 Uhr

: 20.09.2023, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Allianz-Arena, München

: Allianz-Arena, München Schiedsrichter: Glenn Nyberg (Schweden)

Münchens Trainer Thomas Tuchel will mit den Bayern erfolgreich in die Champions League-Saison starten. Er darf aber gegen Manchester United wegen einer Sperre nicht auf der Bank sitzen.

© Foto: Tom Weller/dpa

Welcher Sender zeigt FC Bayern gegen Manchester United heute im TV?

Fußball-Fans fragen sich hinsichtlich des Heimspiels des FC Bayern heute in der Champions League, ob es eine Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt. Doch die schlechte Nachricht lautet: Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Manchester United wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Streamingdienst DAZN besitzt die Übertragungsrechte der Champions League am Mittwoch. Über den linearen TV-Sender DAZN 1 können Abonnenten die Partie im Fernsehen verfolgen. Die Übertragung beginnt mit den Vorberichten ab 20:25 Uhr. Moderator ist Alex Schlüter. Das Spiel wird kommentiert von Jan Platte und dem Experten Michael Ballack. Reporter vor Ort ist Daniel Herzog.

Wer zeigt FC Bayern gegen ManUnited kostenlos im Stream?

Für das Champions League-Spiel des FC Bayern gegen Manchester United wird es keinen kostenlosen Livestream geben. Der Streamingdienst DAZN streamt das Spiel des FC Bayern gegen Manchester United exklusiv auf seiner Plattform. Der Livestream erfordert ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement.

Alle Informationen zur Übertragung FC Bayern München gegen Manchester United am 20.09.2023 um 21:00 Uhr:

Free-TV : –

: – Pay-TV : DAZN 1

: DAZN 1 Livestream: DAZN

So seht ihr die Zusammenfassung von Bayern gegen ManUnited

Fans, die sich kein Pay-TV leisten wollen oder können, haben in Deutschland in Sachen Champions League das Nachsehen. Da das ZDF beim bisher letzten Wettbieten mit den Internet-Handelsgiganten Amazon und DAZN leer ausging, werden die Vorrundenspiele der Champions League nicht im Free-TV übertragen. Was ohne Zusatzkosten bleibt, ist eine Highlight-Sendung am späten Mittwochabend. Alles Wissenswertes zu den Spielen in der europäischen Königsklasse präsentiert „sportstudio UEFA Champions League“ am Mittwoch, 20. September 2023, ab 23:00 Uhr im ZDF – mit allen Toren, Highlights und Interviews. Moderator Jochen Breyer und Experte Hanno Balitsch führen durch die Sendung.

Die Champions League-Gruppe von Bayern München

Der FC Bayern hat in der Champions League-Saison 2023/24 eine vermeintlich machbare Gruppe erwischt. Neben Manchester United bekommt es der FCB mit dem FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul zu tun. Die Gruppe A in der Übersicht:

Galatasaray Istanbul

BFC Kopenhagen

Manchester United

FC Bayern München

Wann findet das Champions League Finale 2024 statt?

Das Finale der 69. Saison der Champions League wird am Samstag, dem 1. Juni 2024, im berühmten Wembley-Stadion in London ausgetragen.

Das letzte Mal, als dieses Stadion den Schauplatz für das Champions League-Finale war, standen mit dem BVB und den Bayern gleich zwei deutsche Teams im Finale. Die Münchner setzten sich 2013 knapp mit einem 2:1-Sieg durch.

