Der FC Bayern München trifft in der Champions League auf Manchester United - und muss im Heimspiel in der Allianz-Arena auf Trainer Thomas Tuchel verzichten. Das sind die Hintergründe.

Tuchel muss eine Gelb-Rot-Sperre absitzen

Thomas Tuchel sah in der vergangenen Saison in der Champions League beim Aus im Viertelfinalrückspiel gegen Manchester City in der Schlussphase die Gelb-Rote-Karte. Diese Sperre sitzt er nun gegen Manchester United ab.

Warum ist Tuchel gesperrt?

Die 86. Minute des Viertelfinalrückspiels gegen Manchester City in der vergangenen Saison war entscheidend. Zu diesem Zeitpunkt stand es 1:1. Trainer Thomas Tuchel war überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung des Schiedsrichters Clement Turpin. Er reklamierte mehrmals und sah schließlich die Gelb-Rote Karte.

Münchens Trainer Thomas Tuchel ist für seine hitzige Art an der Seitenlinie bekannt.

© Foto: Tom Weller/dpa

Wer sitzt beim FC Bayern gegen Manchester auf der Bank?

Die Assistenten Zsolt Löw und Anthony Barry werden Cheftrainer Tuchel vertreten. Am Spieltag wird Tuchel nicht in die Kabine dürfen und voraussichtlich das Spiel von der Tribüne aus zusammen mit seinem Assistenten Arno Michels verfolgen. Barry ist auch in Tuchels Anwesenheit sehr aktiv an der Seitenlinie, insbesondere bei Standards, wo er die Zuteilung anordnet und von außen Anweisungen gibt. Löw wird sich hingegen um Wechsel und taktische Maßnahmen während des Spiels kümmern.

Tuchel gegen Bochum wieder da – dafür fehlt Löw

Im nächsten Bundesligaspiel gegen den VfL Bochum am kommenden Samstag wird Tuchel wieder an der Seitenlinie stehen. Allerdings wird sein Co-Trainer Löw fehlen, da er nach Abpfiff des Spiels gegen Leverkusen die Rote Karte sah. Grund dafür waren Beschwerden über den diskussionswürdigen Elfmeter in der Nachspielzeit.

Das ist die Champions League-Gruppe von Bayern München

Der FC Bayern hat in der Champions League-Saison 2023/24 eine vermeintlich machbare Gruppe erwischt. Neben Manchester United bekommt es der FCB mit dem FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul zu tun. Die Gruppe A in der Übersicht:

Galatasaray Istanbul

BFC Kopenhagen

Manchester United

FC Bayern München

Wann findet das Champions League Finale 2024 statt?

Das Finale der 69. Saison der Champions League wird am Samstag, dem 1. Juni 2024, im berühmten Wembley-Stadion in London ausgetragen. Das letzte Mal, als dieses Stadion den Schauplatz für das Champions League-Finale war, standen mit dem BVB und den Bayern gleich zwei deutsche Teams im Finale. Die Münchner setzten sich 2013 knapp mit einem 2:1-Sieg durch.