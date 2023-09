Endlich wird in der Königsklasse wieder Fußball gespielt! Die UEFA Champions League startet am heutigen Dienstag mit der Gruppenphase. Mit Borussia Dortmund und RB Leipzig sind zum Auftakt zwei deutsche Teams im Einsatz. Zunächst treten die Sachsen in der Schweiz bei Young Boys Bern an, im Anschluss daran trifft der BVB auf den französischen Meister Paris St. Germain. Am Mittwoch steigen dann mit dem FC Bayern und Union Berlin zwei weitere Bundesligavereine in den Wettbewerb ein.

Alle Informationen zur Übertragung der Champions League heute im Überblick.

Champions League 2023/24: Übertragung auf Amazon Prime oder DAZN?

In der Saison 2023/24 werden alle Begegnungen der Champions League sowohl im Fernsehen als auch im Internet übertragen. Wie auch im letzten Jahr teilen sich die Übertragungsrechte wieder Amazon und der Streamingdienst DAZN. Sky wird somit auch in der aktuellen Spielzeit keine Übertragung der Königsklasse im Programm haben.

Die Spiele der Gruppen- und K.o.-Phase werden seit der Saison 2021/22 fast alle exklusiv von DAZN übertragen. Insgesamt zeigt der Sport-Streamingdienst 121 von 137 Spielen. Zudem gibt es auf DAZN die Konferenz zu sehen. Amazon Prime hat lediglich 16 Partien exklusiv im Angebot. Prime Video darf an jedem Spieltag des wichtigsten Europapokals eine Partie am Dienstag übertragen. Alle weiteren Spiele laufen beim ebenfalls kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN.

Champions League: Was läuft im Free-TV?

Bis auf das Finale der Champions League ist keine CL-Partie live im Free-TV zu sehen. Was ohne Zusatzkosten bleibt, ist eine Highlight-Sendung am späten Mittwochabend. Alles Wissenswertes zu den Spielen in der europäischen Königsklasse präsentiert „sportstudio UEFA Champions League“ am Mittwoch, 20. September 2023, ab 23:00 Uhr im ZDF – mit allen Toren, Highlights und Interviews. Moderator Jochen Breyer und Experte Hanno Balitsch führen durch die Sendung.

Champions League heute live: Übertragung der Spiele im TV & Stream?

Alle Informationen zur Übertragung der Champions League am heutigen Dienstag:

AC Mailand - Newcastle United (18.45): DAZN

Young Boys Bern - RB Leipzig (18.45): DAZN

Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow (21.00): DAZN

Lazio Rom - Atletico Madrid (21.00): DAZN

Paris St. Germain - Borussia Dortmund (21.00): Amazon Prime Video

Manchester City - FK Roter Stern Belgrad (21.00): DAZN

FC Barcelona - Royal Antwerpen (21.00): DAZN

Schachtar Donezk - FC Porto (21.00): DAZN

DAZN und Amazon Prime: So viel kostet das Abo

Sowohl für DAZN als auch für Amazon Prime müsst ihr bezahlen. Um den Liveübertragungen der Champions League auf DAZN folgen zu können, benötigt Ihr das Unlimited-Paket. Die Kosten für DAZN Unlimited betragen monatlich im Jahresabo 29,99 Euro, ein Monatsabo kostet 44,99 Euro. Ein Amazon-Prime-Abo kostet monatlich 8,99 Euro.

Fußball live auf DAZN: App, DAZN1 & DAZN2

Kunden, die DAZN über Sky buchen, können entweder die DAZN-App nutzen, die auf fast allen vernetzten Geräten wie Sky Q, SmartTVs, Smartphones oder Tablets verfügbar ist, oder das Programm von DAZN auch auf den beiden linearen DAZN-TV-Sender DAZN1 (Sendeplatz 239) und DAZN2 (Sendeplatz 240) verfolgen. Sie sind auf allen Sky Receivern und perspektivisch auch auf Sky Glass verfügbar. Die beiden linearen DAZN-TV-Sender stehen allen Kunden zur Verfügung, die das DAZN-Paket über Sky abonniert haben.

Preisgeld: Wie viel Geld bekommen die Teams in der Gruppenphase?

Insgesamt sind es nach Angaben der UEFA wie schon in der vergangenen Spielzeit 2,002 Milliarden Euro. Die anderen Europacup-Wettbewerbe fallen bei der Dotierung deutlich ab: In der Europa League sind es 465 Millionen Euro, in der Conference League 235 Millionen Euro.

Jeder 32 Klubs kann mit 15,64 Millionen Euro als festes Startgeld planen. Jeder Sieg wird mit 2,8 Millionen Euro honoriert, ein Unentschieden mit 930.000 Euro.

Darüber hinaus gibt es Bonuszahlungen für das Erreichen der K.o.-Runden:

Achtelfinale (9,6 Mio. Euro)

Viertelfinale: 10,6 Mio. Euro.

Halbfinale: 12,5 Mio. Euro.

Finaleinzug: 15,5 Mio. Euro.

Endspielsieg weitere 4,5 Millionen Euro.

Außerdem lobt die UEFA für die beiden Teilnehmer am Supercup je 3,5 Millionen Euro aus, der Sieger kann sich über eine weitere Million Euro freuen.

