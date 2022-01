Der FC Bayern München empfängt zum Rückrundenstart der Bundesliga am Freitag, den 07.01.2022, Borussia Mönchengladbach in der Allianz Arena.

Bundesliga-Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag positiv auf Corona getestet worden. Trotz aller Vorfreude auf die Rückrunde sind die Sorgen beim FC Bayern groß. Insgesamt neun Münchner Profis sind vor demgegen Borussia Mönchengladbach am Freitag positiv aufgetestet worden. Droht womöglich sogar eine Absage des Spiels?

Sollte die Partie trotz des ganzen Corona-Wahnsinns stattfinden, können sich Fans auf eine spannende Partie freuen, die im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird.

Free-TV, Sky, DAZN – Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und Stream bekommt ihr hier.

1. Bundesliga heute – FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach: Anpfiff, Uhrzeit, Spielort

Das Eröffnungsspiel der Bundesliga-Rückrunde zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach findet am Freitag, 07.01.2022, statt. Um 20:30 Uhr ertönt in der Allianz-Arena in München der Anpfiff.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Bayern München, Borussia Mönchengladbach

: FC Bayern München, Borussia Mönchengladbach Wettbewerb : 1. Bundesliga, Saison 2021/22, 18. Spieltag

: 1. Bundesliga, Saison 2021/22, 18. Spieltag Datum und Uhrzeit : 07.01.2022, 20:30 Uhr

: 07.01.2022, 20:30 Uhr Spielort: Allianz-Arena, München

Bayern gegen Gladbach: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Fußballfans fragen sich, ob das Auftaktspiel der Bundesliga-Rückrunde am Freitag zwischen Bayern und Gladbach live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es gute Nachrichten: Das Spiel wird im Free-TV übertragen. Es ist also kein Abonnement notwendig, um das Spiel sehen zu können. Sat.1 wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

FC Bayern gegen Gladbach im TV: 1. Bundesliga heute live auf Sat.1

In dieser Saison laufen vereinzelt auch Freitagsspiele der Bundesliga im frei empfangbaren Fernsehen. Das war bereits beim Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison und beim letzten Freitagsspiel der Hinrunde der Fall - und nun eben auch beim Auftaktspiel der Rückrunde. All diese Spiele sind bei Sat.1 im Rahmen der ran-Übertragungen zu sehen.

Alle Infos zur Übertragung heute auf Sat.1:

Als Moderatoren werden Matthias Opdenhövel und Andrea Kaiser im Einsatz sein.

werden Matthias Opdenhövel und Andrea Kaiser im Einsatz sein. Kommentiert wird die Partie von Wolff-Christoph Fuss

wird die Partie von Wolff-Christoph Fuss Bereits um 18.50 Uhr beginnt Sat.1 mit der Vorberichterstattung

Um 20:30 Uhr ertönt dann der Anpfiff

FC Bayern vs Gladbach: So seht ihr das Spiel im Livestream im Internet

Auch in Sachen kostenloser Livestream gibt es gute Nachrichten: Für das Spiel zwischen Bayern und Gladbach wird es eine kostenfreie Übertragung im Internet geben. Ran.de wird die Partie im Stream übertragen. Hierfür benötigt es keine Registrierung oder Anmeldung. Zudem zeigt Sat.1 das laufende Programm auf sat1.de.

Auch DAZN wird die Begegnung Bayern gegen Gladbach übertragen. Der Streamingdienst startet um 19.30 Uhr mit den Vorberichten. Jan Platte als Kommentator, Sandro Wagner als Experte und Alexander Schlüter werden für DAZN das Spiel begleiten.

