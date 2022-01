Rückrunden-Auftakt in der Bundesliga: Am Freitag, den 07.01.2022, spielt der FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Beim FCB ist die Corona-Not groß und obwohl sich viele Spieler des Rekordmeisters in Quarantäne befinden, hält die DFL am Spielplan der 1. Liga fest. Die Regularien der Deutschen Fußball Liga sind klar. Sobald ein Club weniger als 15 spielberechtigte Akteure (darunter mindestens einen Torhüter) aufbieten kann, würde das Spiel abgesagt und zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden. Auf diese Regelung hatten sich alle Vereine zu Beginn der Pandemie geeinigt.

Hier bekommt ihr die voraussichtlichen Aufstellungen des ersten Rückrundenspiels.

FC Bayern vs. Gladbach: Welche Spieler fehlen und wer steht zur Verfügung?

Beim FC Bayern herrscht Not am Mann. Neun Spieler müssen coronabedingt pausieren und können das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach nur vor den Bildschirmen verfolgen. Zudem muss der Rekordmeister auf Choupo-Moting und Sarr verzichten, welche sich beim Afrika-Cup befinden. Stanisic und Goretzka fehlen verletzungsbedingt und auch der Einsatz von Süle steht in Frage. Auch bei Borussia Mönchengladbach befinden sich vier Spieler in Quarantäne. Denis Zakaria hat sich bereits zum zweiten Mal mit Covid-19 infiziert.

Hier findet ihr alle Spieler, welche nicht beim Rückrundenstart dabei sind:

FC Bayern München:

Corentin Tolisso (Corona)

Manuel Neuer (Corona)

Chris Richards (Corona)

Dayot Upamecano (Corona)

Alphonso Davies (Corona)

Lucas Hernandez (Corona)

Tanguy Nianzou (Corona)

Kingsley Coman (Corona)

Leroy Sane (Corona)

Christopher Scott (Corona)

Erim Maxim Choupo-Moting (Afrika-Cup)

Bouna Sarr (Afrika-Cup)

Josip Stanisic (Muskelbündelriss)

Leon Goretzka (Knieprobleme)

Borussia Mönchengladbach:

Denis Zakaria (Corona)

Joe Scally (Corona)

Keanan Bennetts (Corona)

Mamadou Doucoure (Corona)

Ramy Bensebaini (Afrika-Cup)

Jonas Hofmann (Knieverletzung)

FCB vs. BMG: Hier findet ihr die voraussichtlichen Aufstellungen

Trotz der vielen Corona-Ausfälle wird das Spiel stattfinden. Wen schicken die Trainer ins Rennen? Hier findet ihr die möglichen Aufstellungen zum Spiel am 07.01.2022:

FC Bayern München

Tor: Sven Ulreich

Abwehr: Joshua Kimmich, Niklas Süle, Benjamin Pavard

Defensives Mittelfeld: Marcel Sabitzer, Marc Roca

Offensives Mittelfeld: Jamal Musiala, Thomas Müller, Serge Gnabry, Milik Tillman

Sturm: Robert Lewandowski

Borussia Mönchengladbach

Tor: Yann Sommer

Abwehr: Stefan Lainer, Matthias Ginter, Nico Elvedi, Luca Netz

Defensives Mittelfeld: Christoph Kramer, Kouaido Kone

Offensives Mittelfeld: Patrick Herrmann, Lars Stindl, Marcus Thruam

Sturm: Breel Embolo



FC Bayern zieht Ibrahimovic und Wanner aus der U19 hoch

Um die Lücken aufzufüllen, beriefen die Bayern am Donnerstag Kapitän Nico Feldhahn, Bright Arrey-Mbi, Jamie Lawrence, Lucas Copado und Taylor Booth aus ihrer Regionalliga-Mannschaft ins Profitraining. Dazu kamen die beiden 16-Jährigen Paul Wanner und Arjon Ibrahimovic, die normalerweise im Kader der Münchner U19 stehen. Aus dieser hatte seit Montag bereits Torwart Johannes Schenk mittrainiert.

Nagelsmann geht davon aus, dass das Bayern-Spiel stattfindet

Julian Nagelsmann, Trainer des FC Bayern, richtet sich trotz der großen Corona-Personalprobleme nach aktuellem Stand auf eine Austragung des Rückrundenstarts mit dem FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach ein. „Wir haben uns die ganze Woche darauf vorbereitet, dass das Spiel stattfindet“, sagte Nagelsmann am Donnerstag. „Aktuell gehe ich davon aus, dass ich morgen um 20.30 Uhr in der Allianz Arena an der Seitenlinie stehen werde.

Nagelsmann räumte ein: „Meine Aufgabe ist es weniger, Statuten zu lesen und Dinge mit der DFL zu diskutieren, sondern mich um die Mannschaft zu kümmern.“ Eine „herausfordernde Situation“ seien die vielen Corona-Fälle in seiner Mannschaft. „Ich kümmere mich darum, der herausfordernden, aber reizvollen Aufgabe gerecht zu werden, eine gute Mannschaft aufzustellen, eine gute Idee zu entwickeln.“

Nach seinem langen Corona-Ausfall ist Joshua Kimmich bereit für einen Einsatz in der Startelf. „Jo macht einen sehr guten Eindruck, ist natürlich glücklich, hat top körperliche Werte, ist sehr, sehr fit“, berichtete Nagelsmann.

Scott ist offenbar weiterer Corona-Fall beim FCB

Auf der Pressekonferenz des FC Bayern München am Tag vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach gibt es beim Rekordmeister offenbar einen weiteren Corona-Fall. Betroffen ist dem Münchener Merkur zufolge Christopher Scott. Nagelsmann sagte dem Merkur-Bericht zufolge: „Christopher Scott hat ebenfalls einen positiven Test, er fällt also weg. Es ist nicht mehr so einfach, dass du die Leute anrufst und sie einfach ins Training kommen. Jeder muss ausführlich getestet werden.“ Und weiter: „Wir wissen nicht bei allen Spieler, mit welcher Variante die Spieler infiziert sind. Bei den meisten Spielern hat das sowieso keine Relevanz bezüglich der Quarantäne. Unser Internist ist im Austausch mit dem Gesundheitsamt. Wir haben getrennte Kabinen und essen nicht mehr zusammen.

Wann müsste das Spiel bei einer Spielabsage nachgeholt werden?

Grundsätzlich muss die Partie spätestens am folgenden spielfreien Dienstag oder Mittwoch angesetzt werden, falls an diesen Tagen kein übergeordneter Spielbetrieb stattfindet. Bei der Partie zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach wäre eine Ansetzung am 11. oder 12. Januar möglich, da unter der Woche keine weiteren Spiele stattfinden.