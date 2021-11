Es steht der vierte Spieltag der Champions-League-Gruppenphase 2021 an: Der FC Bayern München empfängt am heutigen Dienstag, den 02.11.2021, Benfica Lissabon.

Nach dem 4:0 vor zwei Wochen in Lissabon, dem ersten von vier Spielen, das Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bislang wegen der Corona-Infektion verpasste, können die Münchner schon am vierten Gruppenspieltag ins Achtelfinale einziehen. Mit neun Punkten und 12:0 Toren führen die Bayern die Gruppe E klar vor Benfica (4 Zähler), dem FC Barcelona (3) und Dynamo Kiew (1) an. Sogar ein Unentschieden würde gegen Lissabon ausreichen. Aber Nagelsmann peilt die ideale Ausbeute von „zwölf Punkten“ an.

Wo wird Bayern gegen Benfica live im TV und Stream übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung ?

? Alle Infos zum Champions-League-Spiel des FCB.

Champions League heute – FC Bayern gegen Benfica: Uhrzeit, Anpfiff, Stadion, Schiedsrichter

Die Partie in der Champions-League-Gruppenphase zwischen dem FC Bayern und Benfica Lissabon findet am heutigen Dienstag, den 02.11.2021, statt. Anstoß ist um 21:00 Uhr in München in der Allianz-Arena.

Teams : FC Bayern München, Benfica Lissabon

: FC Bayern München, Benfica Lissabon Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 4. Spieltag

: UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 4. Spieltag Datum und Uhrzeit : 02.11.2021, 21:00 Uhr

: 02.11.2021, 21:00 Uhr Stadion/Spielort: Allianz Arena

Bayern München – Benfica Lissabon live im TV und Stream: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Bayern und Benfica wird leider nicht im kostenlos-empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Partie hat Amazon Prime.

Somit schauen sowohl Sky-Kunden, als auch DAZN-Abonnenten am Dienstagabend in die Röhre.

Free-TV : -

: - Live-Stream : Amazon Prime

: Amazon Prime Pay-TV: -

Champions League live auf Amazon Prime: Wie hoch sind die Kosten für ein Abonnement?

Kunden von Amazon Prime müssen für die Übertragung der Champions-League-Begegnung ins eigene Wohnzimmer nichts weiter tun: Das Spiel Bayern gegen Benfica gehört zum Angebot von Prime Video.

Für Nicht-Kunden gibt es sogar eine Möglichkeit, die Königsklasse am Dienstag kostenlos zu schauen. Denn Amazon bietet eine 30-tägige Testphase. Sie müssen sich rechtzeitig abmelden, sonst wird‘s kostenpflichtig. Derzeit kostet das Monatsabo 7,99 Euro, für das Jahresabo werden 69 Euro fällig.

Champions League heute live im TV: Die Übertragung der Spiele am 02.11.2021

Neben dem FC Bayern ist am heutigen vierten Spieltag der UEFA Champions-League-Gruppenphase auch der VfL Wolfsburg im Einsatz gegen das österreichische Team RB Salzburg.

Zudem bekommen Fußball-Fans weiteren Spitzenfußball von europäischen Topteams wie Chelsea London, FC Barcelona, Manchester United und Juventus Turin geboten.

Wo die Spiele der Champions League am heutigen Dienstag live im TV und Stream übertragen werden, könnt ihr hier lesen:

FC Bayern München Aufstellung: Das ist die voraussichtliche Startelf gegen Benfica

„In der Phase, wo wir viele Spiele haben, die eine große Bedeutung haben, ist es komisch, ungewohnt und nicht das, was du haben willst als Trainer“, sagte Julian Nagelsmann zu seinem Stadion-Entzug wegen der Infektion mit dem Coronavirus am Montag. Beim Abschlusstraining vor dem heutigen Champions-League-Spiel fehlte der 34-Jährige noch.