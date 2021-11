Heute, am Dienstag, den 02.11.2021, empfängt der FC Bayern in der Champions-League-Gruppenphase 2021 Benfica Lissabon. Anstoß der Partie ist um 21:00 Uhr.

Als Erster der Gruppe E mit drei Siegen ist das Weiterkommen der Bayern gesetzt: Gegen Benfica reicht ein Unentschieden. Beim Hinspiel in Lissabon gewannen die Münchner mit 0:4.

Die Pokalpleite gegen Borussia Mönchengladbach könnte den Bayern aber noch in den Knochen stecken. Auch beim Bundesliga-Sieg gegen Union Berlin (5:2) wackelte die Abwehr. Positiv aber: Nach zwei Wochen Corona-Quarantäne kehrt Trainer Julian Nagelsmann wieder zurück auf die Bank des Rekordmeisters.

Wie sieht die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern für das Spiel gegen Benfica Lissabon heute aus?

des FC Bayern für das Spiel gegen Benfica Lissabon heute aus? Welche Spieler sind nicht dabei?

sind nicht dabei? Alle Infos zur Startelf von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bekommt ihr hier.

FC Bayern Aufstellung heute: Nagelsmann zurück, was ist mit Goretzka und Davies?

„In der Phase, wo wir viele Spiele haben, die eine große Bedeutung haben, ist es komisch, ungewohnt und nicht das, was du haben willst als Trainer“, sagte Julian Nagelsmann zu seinem Stadion-Entzug wegen der Infektion mit dem Coronavirus am Montag. Beim Abschlusstraining vor dem heutigen Champions-League-Spiel fehlte der 34-Jährige noch. Bei der Partie heute Abend in der Allianz-Arena wird Nagelsmann wieder an der Seitenlinie stehen. Beim Abschlusstraining an der Säbender Straße in München waren auch Leon Goretzka und Lucas Hernández dabei. Nationalspieler Goretzka hatte am Samstag beim 5:2 der Bayern in der Bundesliga gegen Union Berlin wegen einer Fleischwunde am Fuß gefehlt. Heute soll er wieder in der Startelf stehen.

Abwehrspieler Lucas Hernández musste am vergangenen Samstag nach einem Schlag auf den Fuß ausgewechselt werden. Beim heutigen Spiel könnte er in der Startelf stehen, muss aber aufpassen: Nach bereits zwei erteilten gelben Karten könnte dem Abwehrspieler eine Sperre drohen.

Der leicht angeschlagene Linksverteidiger Alphonso Davies hingegen könnte zunächst an seinem 21. Geburtstag heute auf der Bank sitzen. Süle und Upamecano würden dann die Innenverteidigung stellen.

FC Bayern Aufstellung heute: Jubiläum für Robert Lewandowski?

Wenn Nagelsmann heute Robert Lewandowski aufs Feld gegen Benfica Lissabon schickt, ist das bereits der 100. Champions-League-Einsatz des Polen. Der Weltfußballer würde damit als dritter Profi nach Thomas Müller (127 Spiele) und Manuel Neuer (122) die besondere 100-Spiele-Marke erreichen. Das ist dennoch noch weit entfernt vom aktuellen Rekord: Diesen hält Cristiano Ronaldo mit 179 Einsätzen in der Champions League.

Aufstellung FC Bayern: Mit dieser Startelf beginnt der FCB in der Champions League heute gegen Lissabon

Das ist die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München für das Champions-League-Spiel am heutigen Dienstag um 21 Uhr gegen Benfica Lissabon: