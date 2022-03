In diesem Jahr haben es die deutschen Fans des Eurovision Song Contest selbst in der Hand, wen sie in Turin auf der Bühne sehen möchten. Am 4. März wird sich im Vorentscheid zeigen, welcher Act Deutschland beim ESC 2022 in Italien vertritt. Sechs Kandidaten treten in der Live-Show „Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid“ gegeneinander an. Sie haben sich schon vorher durch die Entscheidung einer Jury gegen insgesamt fast tausend Bewerber durchgesetzt.

Doch wer sind die Teilnehmer im Vorentscheid? Welche Lieder singen sie? Wir stellen euch die Sänger und Bands in der Übersicht vor.

ESC-Vorentscheid: Bewerber treten gegeneinander an

In den zwei Jahren zuvor gab es keine Show zum Vorentscheid des ESC. Nun dürfen die Fans wieder selbst bestimmen, wen sie am 14. Mai zum „Grand Prix“ nach Italien schicken. Am Freitag, 4. März 2022, läuft ab 20.15 Uhr in allen Dritten Programmen der ARD „Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid“. Moderatorin ist Barbara Schöneberger.

ESC 2022: Voting für Teilnehmer aus Deutschland

Schon mehr als zwei Monate bevor der Eurovision Song Contest stattfindet, gibt es eine Onlineabstimmung für den deutschen ESC-Beitrag. Seit 28. Februar 2022 können die Hörerinnen und Hörer der neun Popwellen der ARD-Radiosender für ihren Favoriten abstimmen. Dieses Voting macht die Hälfte der Entscheidung aus. Die andere Hälfte der Stimmen kommt in der Live-Show zum ESC am 4. März 2022 vom Publikum. Die Online-Votings der Woche werden also mit den Stimmabgaben während der Show zusammengerechnet.

Wer fährt als Teilnehmer für Deutschland zum ESC?

In den vergangenen Jahren war der Blick auf die ESC-Tabelle für Deutschland eher deprimierend. Mitunter lagen die Punkte sogar nur im einstelligen Bereich. Erst zweimal lässt sich auf echte Erfolge zurückblicken: 1982 gewann Nicole mit „Ein bisschen Frieden“ und 2010 Lena mit „Satellite“ den „Grand Prix“. Daran wollen die sechs Music-Acts nun anknüpfen. Sie klingen ganz unterschiedlich und bieten den Zuhörern und Zuschauern damit eine gute Mischung von süßem Pop über mitreißendem Rock hin zu Rap. Zwei Sängerinnen, zwei Sänger und zwei Bands treten im Vorentscheid gegeneinander an und wollen beim ESC in Turin auftreten.

Das sind die deutschen Kandidaten und Lieder im Vorentscheid

944 Musiker und Bands hatten sich für eine Teilnahme beim Song Contest 2022 beworben. Die deutsche ESC-Fachjury hat unter allen Bewerbungen sechs Acts ausgesucht. Einer davon wird Deutschland in Turin vertreten. Wir stellen euch die Kandidaten und ihre Lieder im Überblick vor:

Emily Roberts mit „Soap“

Emily Roberts liebt fröhliche Popmusik, die Leute zum Tanzen bringt. Und so geht sie mit ihrem Lied „Soap“ an den Start beim Vorentscheid und hofft auf die ESC-Teilnahme. Über ihren Song sagt sie: „Er ist energetisch, sehr modern und lädt zum Mitsingen ein. Und hat eine Message, die jeder versteht. Wir lächeln uns durch den Schmerz und tanzen dazu“. Bekannt ist die 28-Jährige bisher auch schon durch das Lied „Bitter Sweet Symphony“. Die Singer-Songwriterin lebt in Berlin und ist die Tochter des britischen Musikers Guy Roberts. Sie hat unter anderem als Support von James Blunt mitgewirkt und den Dschungelcamp-Titelsong 2020 mitgeschrieben.

Emily Roberts tritt beim ESC-Vorentscheid an.

© Foto: Christian Charisius/dpa

Eros Atomus mit „Alive“

Der 21-jährige Sänger Eros Atomos tritt beim Vorentscheid zum ESC mit dem Titel „Alive“ an. Zum Lied sagt er: „Die letzten Jahre waren für alle schwierig. Jeder hat seine Probleme im Leben, aber eines haben wir alle gemeinsam und sollten wir nie vergessen: It's great to be alive.“ 2018 stand er im Finale von „The Voice of Germany“. Seither sind von ihm Lieder erschienen wie "Lemonade" und "Guitarlove" und "Colourblind". Einen Namen macht er sich außerdem durch sein Gitarrenspielstil – das Instrument spielt er nämlich auch auf dem Schoß.

Eros Atomus tritt beim ESC-Vorentscheid an.

© Foto: Christian Charisius/dpa

Felicia Lu mit „Anxiety“

Mit ihrem Song „Anxiety“ möchte Felicia Lu Deutschland beim ESC in Turin vertreten. Mit ihrem Lied möchte die Sängerin für Angststörungen sensibilisieren. 2017 hatte die 26-Jährige schon einmal beim deutschen ESC-Vorentscheid mitgemacht, hat mittlerweile viele Fans auf Youtube und Streamingplattformen und ist seit dem vergangenen Jahr hauptberuflich Musikerin. Für die gebürtige Salzburgerin stand dieser Traum schon mit 15 Jahren fest. Alle ihre Songs schreibt sie selbst und arbeitet derzeit an ihrem Debütalbum.

Felicia Lu nimmt am ESC-Vorentscheid 2022 teil.

© Foto: Christian Charisius/dpa

Malik Harris mit „Rockstars“

Auch Malik Harris will für Deutschland zum ESC nach Turin fahren. Beim Vorentscheid singt er dafür den Song „Rockstars“. Dieser bedeutet ihm persönlich sehr viel, sagt der Sohn des ehemaligen Moderators Ricky Harris. Das Lied biete gerade in dieser für uns alle weltweit so schwierigen Zeit einen Hoffnungsschimmer. Gleichzeitig solle er zeigen, „dass wir alle im selben Boot sitzen.“ Der 24-Jährige aus Landsberg am Lech tourte schon als Opener mit James Blunt, Alex Clare und Tom Odell. 2018 veröffentlichte er seine erste Single „Say The Name“.

Malik Harris ist einer der sechs Acts für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest.

© Foto: Christian Charisius/dpa

Maël & Jonas mit „I Swear To God“

Für das Duo Maël & Jonas geht es mit dem Titel „I Swear To God“ in den Vorentscheid für den Eurovision Song Contest. Das abgedrehte Freunde-Team hatte es als erstes Duo ins Finale von „The Voice of Germany“ geschafft und mit Nico Santos eine Single online veröffentlicht. Die beiden Musiker aus Koblenz kennen sich seit mehr als zehn Jahren und wollen zeigen, wie weit man es mit einem guten Freund an der Seite schaffen kann. Mit ihrem Song über Freundschaft und Liebe würden sie beim ESC gerne Lebensfreude versprühen.

Maël & Jonas sind einer der sechs Acts für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2022.

© Foto: Christian Charisius/dpa

Nico Suave & Team Liebe mit „Hallo Welt“

Nico Suave & Team Liebe wollen mit „Hallo Welt“ ins Finale des ESC in Turin kommen und Positivität versprühen. Nico Suave, NKSN, Buket Keskin und EMY treten gemeinsam als Nico Suave & Team Liebe beim Vorentscheid an. Fans von deutschem Hiphop dürfte vor allem Nico Suave seit mehr als 20 Jahren ein Begriff sein. Der deutsche Rapper arbeitete unter anderem mit dem Duo Eins Zwo, mit Denyo von den Beginnern und mit der Band Blumentopf zusammen.