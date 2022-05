Vom 13. Mai bis 29. Mai 2022 findet die Eishockey-WM der Herren in Tampere und Helsinki in Finnland statt.

Wie sieht der Kader des deutschen Eishockey-Teams aus?

Hier findet ihr alle Infos zum Kader und dem Spielplan der deutschen Eishockey-Mannschaft bei der WM 2022 in Finnland.

Eishockey-WM 2022: Das ist der deutsche Kader

Vor dieser für ihn speziellen WM in seiner Heimat Finnland hat Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm noch erhebliche Sorgen. Das Kaderpuzzle für das am Freitag beginnende Turnier blieb bis zuletzt äußerst kompliziert. Selbst mit der kurzfristigen Verstärkung mit den Nationalspielern vom Meister Berlin und Vizechampion München dürften nicht alle Schwachstellen im Aufgebot verschwinden.

Torhüter Deutschland bei der Eishockey-WM in Finnland

Philipp Grubauer, Seattle Kraken, (Rückennummer 30)

Andreas Jenike, Iserlohn Roosters (31)

Dustin Strahlmeier, Grizzlys Wolfsburg (32)

Verteidiger Deutschland bei der Eishockey-WM in Finnland

Dominik Bittner, Grizzlys Wolfsburg (3)

Korbinian Holzer, Adler Mannheim (5)

Leon Hüttl, ERC Ingolstadt (7)

Janik Möser, Grizzlys Wolfsburg (24)

Moritz Müller, Kölner Haie (91)

Luca Münzenberger (75)

Moritz Seider, Detroit Red Wings (53)

Fabio Wagner, ERC Ingolstadt (38)

Marcus Weber, Nürnberg Ice Tigers (64)

Mario Zimmermann, EV Landshut (52)

Alexander Blank, Krefeld Pinguine (84)

Tobias Eder, Düsseldorfer EG (9)

Alexander Ehl, Düsseldorfer EG (40)

Daniel Fischbuch, Düsseldorfer EG (77)

Mirko Höfflin, ERC Ingolstadt (61)

Taro Jentzsch, Iserlohn Roosters (10)

Dominik Kahun, SC Bern (72)

Alexander Karachun, Schwenninger Wild Wings (94)

Stefan Loibl, Skellefteå AIK (15)

Marc Michaelis, Toronto Marlies (65)

Matthias Plachta, Adler Mannheim (22)

Daniel Schmölz, Nürnberg Ice Tigers (25)

Samuel Soramies, ERC Ingolstadt (26)

Tim Stützle, Ottawa Senators (18)

Tim Wohlgemuth, Adler Mannheim (59)

Der Deutsche Mannschaftskapitän Moritz Müller (l) mit Dominik Bittner. Was ist für die Deutsche Mannschaft bei der Eishockey-WM 2022 in Finnland drin?

© Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Wann spielt Deutschland? Alle Spiele des DEB-Teams bei der Eishockey WM 2022 in Finnland

Bei der Eishockey-WM 2022 spielt Deutschland in Gruppe A. Die besten vier Mannschaften der jeweiligen Gruppe schaffen es nach der Gruppenphase ins Viertelfinale. Wer auf dem letzten Platz landet, steigt in die Division I A ab. Das sind die Deutschland-Spiele in der Gruppenphase in Helsinki:

13.5.22, 19:20 Uhr: Deutschland - Kanada

14.5.2022, 19:20 Uhr: Slowakei - Deutschland

16.5.2022, 19:20 Uhr: Frankreich - Deutschland

19.5.2022, 15:20 Uhr: Deutschland - Dänemark

20.5.2022, 15:20 Uhr: Deutschland - Italien

22.5.2022; 15:20 Uhr: Kasachstan - Deutschland

24.5.2022, 11:20 Uhr: Deutschland - Schweiz

Termine bei der Eishockey-WM 2022 in Finnland

Das sind die Ansetzungen der Vorrunde und der Finalrunde bei der Eishockey-WM 2022 in Tampere und Helsinki in Finnland: