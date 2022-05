Am heutigen Montag, 16.5.2022, steht für Deutschland das nächste Gruppenspiel der Eishockey-WM 2022 an. Gegen Frankreich soll für das deutsche Eishockey-Nationalteam der zweite Vorrundensieg her. Der WM-Vierte von 2021 geht als klarer Favorit ins Spiel. Bundestrainer Toni Söderholm: „Es ist eine leidenschaftliche Mannschaft. Sie leben von den Emotionen. Man muss im Kopf haben, wo sie herkommen. Sie wollen sich beweisen. Viele werden sagen, sie gehören nicht hierher“, sagte der 44-Jährige: „Es sind die typischen Gegner, wo du denkst, du schläfst ein bisschen ein irgendwann im Spiel und dann passiert was.

Wo wird Deutschland gegen Frankreich bei der Eishockey WM 2022 live im TV und Stream übertragen? Alle Infos Übertragung der Weltmeisterschaft in Finnland bekommt ihr hier.

Deutschland gegen Frankreich – Eishockey-WM 2022: Bully, Uhrzeit und Übertragung

Das dritte Spiel des DEB-Teams bei der Weltmeisterschaft 2022 in Helsinki gegen Frankreich findet am Montag, den 16.5.2022, statt. Die Mannschaften treffen in der Eissporthalle Helsingin Jäähalli in Helsinki aufeinander. Eine Übertragung des Eishockey-Spiels wird es sowohl im Fernsehen als auch im Internet geben.

Nationalteams : Deutschland, Frankreich

: Deutschland, Frankreich Wettbewerb : Eishockey-Weltmeisterschaft 2022, Vorrunde, Gruppe A, Spiel 3

: Eishockey-Weltmeisterschaft 2022, Vorrunde, Gruppe A, Spiel 3 Datum und Uhrzeit : 16.05.2022, 19:20 Uhr

: 16.05.2022, 19:20 Uhr Spielort: Eissporthalle Helsingin Jäähalli in Helsinki

Korbinian Holzer (l) aus Deutschland in Aktion gegen Mario Grman von der Slowakei. Zum Auftakt der WM hatte Deutschland 3:5 gegen Rekordweltmeister Kanada verloren und anschließend mit 2:1 gegen den Olympia-Dritten Slowakei gewonnen.

© Foto: Mikko Stig/dpa

Eishockey-WM 2022 live: So seht ihr die Deutschland - Frankreich im Free-TV

In Sachen TV-Übertragung der Eishockey-WM 2022 können sich Eishockey-Fans freuen: Die Spiele der Deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Finnland werden live im Free-TV übertragen werden. Sport1 überträgt alle Spiele mit deutscher Beteiligung im frei empfangbaren Fernsehen.

Magenta die Spiele der deutschen Mannschaft im Programm. Dafür wird allerdings ein Abonnement für Magenta Sport benötigt. Zusätzlich überträgt Magenta auch alle K.O.-Spiele der Weltmeisterschaft. Auf den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF und auch auch Eurosport, Sky und DAZN wird die WM nicht übertragen. Zudem hat der Pay-TV-Anbieterdie Spiele der deutschen Mannschaft im Programm. Dafür wird allerdings ein Abonnement für Mabenötigt. Zusätzlich überträgt Magenta auch alle K.O.-Spiele der Weltmeisterschaft. Auf den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF und auch auch Eurosport, Sky und DAZN wird die WM nicht übertragen. Alle weiteren Infos zur Übertragung der Eishockey-WM 2022 in Finnland bekommt ihr hier.

Deutschland vs. Frankreich heute live – Übertragung im kostenlosen Stream

Neben der Übertragung im Fernsehen wird es einen kostenlosen Live-Stream für das Spiel Deutschland gegen Frankreich geben. Auf Sport1 können die Spiele der deutschen Mannschaft gestreamt werden. Auch Magenta Sport streamt die Deutschland-Spiele sowie die K.o.-Phase – allerdings kostenpflichtig.

Free-TV : Sport1

: Sport1 Pay-TV : Magenta Sport

: Magenta Sport Livestream: Sport1 und Magenta Sport

Eishockey heute live auf Magenta Sport: Das sind die Kosten

MagentaSport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro monatlich.

Deutschland gegen Frankreich heute: Deutscher Kader für die Eishockey-WM in Finnland

Der Halbfinaleinzug bei der WM 2021 war ein Glanzpunkt, das frühe Aus vor dem Viertelfinale bei den Winterspielen in Peking im Februar ein Tiefpunkt. Die Truppe von Söderholm strebt nun eine Olympia-Wiedergutmachung an. NHL-Star Leon Draisaitl und weitere Leistungsträger fehlen. Elf Spieler des Olympia-Kaders und 13 WM-Teilnehmer von 2021 stehen im Kader. Hier findet ihr alle Infos zum Kader und dem Spielplan der deutschen Eishockey-Mannschaft bei der WM 2022 in Finnland.

Eishockey-WM 2022: Übertragungstermine der Deutschland-Spiele auf Magenta Sport

Auf Magenta Sport begleitet die Zuschauer folgendes Team: Ronja Jenike, ehemalige Nationalspielerin, als erste WM-Expertin, mit dem 4fachen Deutschen Meister und 10fachen WM-Teilnehmer Christoph Ullmann sowie dem langjährigen DEL-Keeper Patrick Ehelechner als weitere Experten. Sascha Bandermann moderiert, Alexander Kunz kommentiert die WM-Übertragungen.

Sendetermine der Eishockey-WM 2022 auf Magenta Sport: