Die Eishockey-WM 2022 in Finnland. Das Turnier der Herren findet vom 13. bis 29. Mai 2022 in Tampere und Helsinki statt. Neben den Fans in den Stadien, verfolgen viele Zuschauer die Spiele live im Fernsehen. Doch wo laufen die Partien der deutschen Mannschaft? Alle Infos zur Übertragung der Spiele der Deutschen Nationalmannschaft findet ihr hier.

Übertragung im TV: Laufen die Spiele der deutschen Mannschaft live im Free-TV ?

Gibt es eine Übertragung im Stream ?

Kann man die Spiele im kostenlosen Livestream sehen?

Laufen die Spiele von Deutschland bei der Eishockey-WM 2022 im Free-TV?

Viele Eishockey-Fans fragen sich, ob die Spiele der Deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Finnland live im Free-TV übertragen werden. Hier gibt es gute Nachrichten. Sport1 überträgt alle Spiele mit deutscher Beteiligung im frei empfangbaren Fernsehprogramm.

Auch der Pay-TV-Anbieter Magenta überträgt die Spiele der deutschen Mannschaft auf dem Sender MagentaTV. Dafür ist allerdings ein Abo nötig. Zusätzlich überträgt Magenta auch alle K.O.-Spiele der Weltmeisterschaft. Auf den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF und auch auch Eurosport, Sky und DAZN wird die WM nicht übertragen.

Die deutschen Spiele bei der Eishockey-WM 2022 live im kostenlosen Stream sehen?

Auch einen kostenlosen Live-Stream für die Spiele der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Finnland wird es geben. Bei Sport1 können die Spiele der deutschen Mannschaft gestreamt werden. Bei MagentaSport können die Deutschland-Spiele und die K.O.-Phase kostenpflichtig gestreamt werden. Alle Infos zur Übertragung der Spiele der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Finnland in der Übersicht.

Free-TV : Sport1

: Sport1 Pay-TV : Magenta TV (Kanal 319 MyTeamTV bei Standardbelegung)

: Magenta TV (Kanal 319 MyTeamTV bei Standardbelegung) Livestream: Sport1 und Magenta Sport

Team Deutschland will bei der Eishockey-WM 2022 in Finnland angreifen. Die Zuschauer können die Spiele der deutschen Mannschaft live im Free-TV verfolgen.

© Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Eishockey-WM 2022: Deutscher Spielplan und Übertragung im Free-TV

Bei der Eishockey-WM 2022 spielt Deutschland in Gruppe A. Die Spiele werden live von Sport1 und Magenta übertragen. Das sind die Deutschland-Spiele in der Gruppenphase in Helsinki.

13.5.2022, 19:20 Uhr: Deutschland - Kanada

14.5.2022, 19:20 Uhr: Slowakei - Deutschland

16.5.2022, 19:20 Uhr: Frankreich - Deutschland

19.5.2022, 15:20 Uhr: Deutschland - Dänemark

20.5.2022, 15:20 Uhr: Deutschland - Italien

22.5.2022; 15:20 Uhr: Kasachstan - Deutschland

24.5.2022, 11:20 Uhr: Deutschland - Schweiz

Deutsche Spiele und K.O.-Phase der Eishockey-WM 2022: Kosten für MagentaSport

MagentaSport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro monatlich.