Im Rahmen des „FilmMittwoch“ im Ersten läuft am 09.03.2022 der Spielfilm „Eine fremde Tochter“. Er handelt von einer Familie, die in die Brüche geht, da der Vater Oliver sich als homosexuell geoutet hat. Als seine Tochter Alma nach einem tragischen Ereignis zu ihm und seinem Freund zieht, wird die Situation immer schwieriger...

Um was geht es in „Eine fremde Tochter“ genau?

Wann ist der Film in der Mediathek verfügbar?

verfügbar? Wer sind die Darsteller im Cast?

Handlung, Sendetermin, Sendezeit, Stream, Besetzung und mehr – alle Infos zum Film erfahrt ihr hier.

„Eine fremde Tochter“: ARD-Sendetermine

Der Fernsehfilm „Eine fremde Tochter“ läuft im Rahmen des „FilmMittwoch“ zur Primtime im Ersten. Später wird er noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine auf einem Blick:

Mittwoch, 9. März 2022, um 20:15 Uhr

Donnerstag, 10. März 2022, um 00:25 Uhr

„Eine fremde Tochter“: ARD-Mediathek

online first. Somit ist „Eine fremde Tochter“ bereits seit dem 2. März 2022 Stream zum Abruf bereit. Beim Fernsehfilm am Mittwoch gilt:. Somit ist „Eine fremde Tochter“ bereits seit dem 2. März 2022 in der ARD-Mediathek verfügbar . Nach der Erstausstrahlung steht der Film für insgesamt drei Monate im Nachhinein alszum Abruf bereit.

„Eine fremde Tochter“: Handlung am 09.03.2022

Oliver ist professioneller Sportler. Zehn Jahre lang hat er seine sportliche Laufbahn im Zehnkampf verfolgt und wurde sogar Europameister. Nach seiner Karriere hat er sich als homosexuell geoutet und von Frau Carolin getrennt. Danach hat er seinen Freund Felix kennengelernt und ist mit ihm zusammen gezogen – ganz zum Misstrauen seiner Tochter Alma. Denn sie ist geschockt von ihrem Vater und traumatisiert von der Geschichte. Sie nimmt Abstand zu ihm, was dazu führt, dass beide kaum noch Kontakt miteinander haben.

Doch dann stirbt Olivers Ex-Frau Carolin bei einem Autounfall. Almas Tante Franziska möchte, dass sie zu ihrem Vater zieht. Voller Misstrauen versucht Alma, Konflikte zwischen Oliver und Felix zu stiften. Den einzigen emotionalen Halt, den sie zu dieser Zeit bekommt, ist von ihrem Freund Johannes, der ebenfalls Vorurteile gegenüber Schwulen hat. Aber auch Felix zeigt Verständnis für Almas Sorgen und somit gerät Oliver zwischen die Fronten…

Almas Tante Franziska versucht die Familie mit Almas Vater und Freund Felix zu retten.

© Foto: NDR/Georges Pauly

„Eine fremde Tochter“: Besetzung am 09.03.2022

Im Spielfilm am Mittwoch spielen einige Darsteller mit. Wer die Schauspieler und ihre Rollen sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Oliver Gerdes – Mark Waschke

Felix Neukamm – Wanja Mues

Alma Schönbeck – Hannah Schiller

Franziska Schönbeck – Franziska Hartmann

Carolin Schönbeck – Maja Schöne

Johannes Liesegang – Oskar Wohlgemuth

„Eine fremde Tochter“: Drehort

Die Zuschauer des emotionalen Filmes fragen sich sicherlich, an welchen Orten gedreht wurde. Bekannt ist, dass die Dreharbeiten in Süddeutschland, genauer gesagt in der Stadt Mannheim, stattfanden.