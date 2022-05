Seit knapp 30 Jahren ist „Ein starkes Team“ eine der beliebtesten TV-Reihen im ZDF. Bereits 87 Folgen rund um die Ermittler Linett und Otto wurden ausgestrahlt. Am Samstag, 14.05.2022, läuft die Folge „Die letzte Reise“. Darin wird die Leiche eines Wachmannes gefunden. Hinweise und Zeugen gibt es jedoch nicht.

Wann wird der Film im ZDF ausgestrahlt?

Gibt es den Film in der Mediathek ?

? Wer sind die Darsteller im Cast?

im Cast? Wo wurde gedreht?

Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und den Drehort im Überblick.

„Ein starkes Team – Die letzte Reise“: ZDF-Sendetermin

Die Krimi-Reihe rund um die Ermittler Otto und Linett ist seit dem Jahr 1994 eine beliebte Serie. Die Folgen bauen nicht aufeinander auf, sondern laufen in einem ungleichmäßigem Rhythmus. Jetzt gibt es endlich wieder eine neue Folge: „Die letzte Reise“ wird am Samstag, 14. Mai 2022, im ZDF ausgestrahlt. Wiederholt wird die Episode nicht.

„Ein starkes Team – Die letzte Reise“: ZDF-Mediathek

Wer den Film verpasst oder sogar schon eher sehen will, hat Glück: „Die letzte Reise“ gibt es bereits vorab in der ZDF-Mediathek. Dort könnt ihr den Film im Anschluss an die Ausstrahlung auch nochmal als Wiederholung sehen.

„Ein starkes Team – Die letzte Reise“: Handlung am 14.05.2022

Als die Leiche eines Wachmannes am Westhafen gefunden wird, nehmen die Kommissare Linett und Otto direkt die Ermittlungen auf. Hinweise auf einen Täter gibt es scheinbar noch nicht, doch der Spediteur Kunze gerät schnell ins Visier der Polizisten. Jedoch wird klar, dass er nicht in Frage kommen kann: Ein Video aus der Tatnacht zeigt drei Täter. Einer von ihnen ist den Ermittlern kein Unbekannter: Ihr alter Kollege Ben Kolberg ist auf den Überwachungskameras zu sehen. Kann es sein, dass Linetts und Ottos alter Kollege nach fünf Jahren wieder in Deutschland ist? Und was hat er mit dem Mord zu tun? Das alles wirft Fragen auf, vor allem als sie entdecken, dass Ben unter falschem Namen agiert. Steckt er in der Klemme? Währenddessen finden die Ermittler heraus, dass Kunzes Aussage, ein Unfall hätte sich ereignet, eine Lüge war. Er steckt unfreiwillig im Kontakt zur Kolumbianischen Drogenmafia und wird erpresst. Im Zuge dessen erfahren die Ermittler, dass Luis Gonzales der Drahtzieher der Aktion ist und Ben für seine Zwecke eingespannt hat. Als dann auch noch herauskommt, dass Bens Freundin Alicia mit der Mafia unter einer Decke steckt und nicht die ist, für die sie sich ausgibt, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit...

Ist Alicia wirklich die Person, für die sie sich bei ihrem Freund Ben ausgibt?

© Foto: ZDF/Katrin Knoke

„Ein starkes Team – Die letzte Reise“: Besetzung am 14.05.2022

Neben den Hauptrollen Otto Garber und Linett Wachow, die von Florian Martens und Stefanie Stappenbeck gespielt werden, sind noch einige weitere Darsteller im Cast zu sehen. Wer die Schauspieler der Folge sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Otto Garber – Florian Martens

Linett Wachow – Stefanie Stappenbeck

Reddemann – Arnfried Lerche

Sebastian Klöckner – Matthi Faust

Sputnik – Jaecki Schwarz

Dr. Gabriele Simkeit – Eva Sixt

Ben Kolberg – Kai Lentrodt

Alicia Schröder – Isabel Thierauch

Dr. Uwe Kunze – Johann von Bülow

Celina Kunze – Mia Kasalo

Luis Gonzales – Oscar Ortega Sánchez

Rodriguez – Fabian Joest Passamonte

Helmut Rossner – Andreas Berg

„Ein starkes Team – Die letzte Reise“: Drehort

Laut dem Ersten hat die Krimi-Serie „Ein starkes Team“ eine Einschaltquote von rund 7,96 Millionen. Klar kommt da die Frage der Fans auf, wo die Dreharbeiten der beliebten Episode stattfinden. Viel ist dazu nicht bekannt. Produziert wurde von Mai bis Juni 2021 in Berlin und Umgebung.