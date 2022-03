Im ZDF wird am 19. März 2022 ein weiterer spannender Fall der Krimi-Serie „Ein starkes Team“ ausgestrahlt. In „Abgestürzt“ fällt Carsten Niemeyer bei einer Wohnungsbesichtigung vom Balkon – den Sturz überlebt er nicht. Niemand scheint etwas gesehen zu haben. Kurz darauf geschieht ein weiter Mord. Die Jagd nach dem Mörder läuft auf Hochtouren, bis der Fall um Bestechlichkeit eine überraschende Wendung nimmt.

Worum geht in „Abgestürzt" genau?

Wer sind die Schauspieler im Cast?

Ist „Ein starkes Team – Abgestürzt" als Stream verfügbar?

Handlung, Besetzung, ZDF Mediathek – alle Infos zum Samstagskrimi gibt es hier in der Übersicht.

„Ein starkes Team – Abgestürzt“: ZDF-Sendetermine

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich am 19.03.2022 zur Primetime bei „Ein starkes Team – Abgestürzt“ auf rund 90 Minuten Krimi-Unterhaltung freuen. Wiederholt wird der Film im ZDF nicht.

Die Sendetermine und Sendezeit auf einen Blick:

Samstag, 19. März 2022, um 20:15 Uhr im ZDF

„Ein starkes Team – Abgestürzt“: ZDF-Mediathek

Wer am Samstag keine Zeit für „Ein starkes Team“ hat oder den Krimi bereits vor der TV-Ausstrahlung sehen möchte, hat Glück. „Abgestürzt“ ist vorab in der ZDF-Mediathek verfügbar. Der Film steht seit dem 12. März 2022 online als Stream bereit und ist dort ein Jahr bis zum 11. März 2023 verfügbar.

„Ein starkes Team – Abgestürzt“: Handlung am 19.03.2022

Carsten Niemeyer ist auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Bei einer Besichtigung stürzt er vom Balkon – er erliegt sofort seinen Verletzungen. Doch keiner scheint etwas mitbekommen zu haben. Das „starke Team“ kann das nicht glauben und startet die Ermittlungen. Während der Untersuchung des Falles finden Otto und Linett heraus, dass Niemeyer vor Ort den Zuschlag für die Wohnung erhielt, weil er die Maklerin bestochen hatte. Hat sich ein Mitbewerber dafür gerächt? Kurze Zeit später wird eine Kitaleiterin ermordet. Zunächst scheint es keinen Zusammenhang zwischen den beiden Todesfällen zu geben – doch dann deckt das Ermittlerteam auf, dass Niemeyer neben der Maklerin auch die Kitaleiterin bestochen hat.

Während ihrer Recherchen fällt dem Ermittlerteam auf, dass Peter Roth sowohl bei der Wohnungsbesichtigung anwesend war und am Tatabend die Kitaleiterin besucht hat. Weiß Peter Roth etwas über die beiden Fälle? Laut seiner Ehefrau Judith, die sich von ihm scheiden lassen möchte, ist er in letzter Zeit unberechenbar. Zunächst deutet alles auf einen schnellen Ermittlungserfolg hin – doch dann überschlagen sich die Ereignisse. Während ihrer Ermittlungen stoßen Otto und Linett auf weitere Tatverdächtige: Niemeyers Schwiegervater und Chef rückt in den Mittelpunkt der Ermittlungen und auch die eifrige Erzieherin Karina scheint ein Motiv zu haben...

In „Ein starkes Team – Abgestürzt“ versuchen die Ermittler einen Doppelmord aufzuklären. Wer sind die Darsteller?

„Ein starkes Team – Abgestürzt“: Darsteller am 19.03.2022

Wer sind die Schauspieler im Cast? Hier findet ihr eine Übersicht der Darsteller von „Ein starkes Team – Abgestürzt“:

Rolle – Schauspieler