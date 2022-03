Der Film „Honecker und der Pastor“ läuft am Freitag, 18.03.2022, auf ARTE und wenig später auch im ZDF. Darin geht es um das Ehepaar Erich und Margot Honecker, die im Januar 1990 entmachtet worden sind. Die neue Regierung bietet dem ehemaligen Diktatorenpaar keinen Schutz mehr, weshalb sie Zuflucht bei dem evangelischen Pastor Uwe Holmer und seiner Familie, welche – wie viele andere auch – unter dem DDR-Regime gelitten haben, suchen.

Alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeit, Stream, Besetzung, Trailer und Handlung findet ihr hier im Überblick.

„Honecker und der Pastor“: ARTE- und ZDF-Sendetermine

Der Film „Honecker und der Pastor“ hat eine Laufzeit von etwa 100 Minuten und läuft zur Primetime. Bereits drei Tage zuvor wird er auf ARTE gezeigt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Freitag, 18.03.2022, um 20:15 Uhr auf ARTE

Montag, 21.03.2022, um 20:15 Uhr im ZDF

„Honecker und der Pastor“: Mediathek und Stream

„Honecker und der Pastor“ ist bereits vor der TV-Ausstrahlung ab Montag, 14.03.2022, in der Mediathek abrufbar. Dort ist der Film ein Jahr lang, bis März 2023, verfügbar.

Außerdem kann „Honecker und der Pastor“ auf ZDF.de im Stream angesehen werden.

„Honecker und der Pastor“: Handlung

Januar 1990: Nachdem sie entmachtet worden sind und die Mauer gefallen ist, sind Erich und Margot Honecker praktisch obdachlos, denn die Regierungssiedlung in Wandlitz wurde aufgelöst. Die Modrow-Regierung bietet dem ehemaligen Diktatorenpaar keinen Schutz. Einzig beim evangelischen Pastor Uwe Holmer und seiner Familie, die, wie viele andere, unter dem DDR-Regime gelitten haben, finden die Honeckers Zuflucht. Vor dem Pfarrhaus kommt es zu heftigen Demonstrationen, so dass Pastor Holmer und seine Frau sich persönlich den gewaltbereiten Demonstranten in den Weg stellen müssen.

Der halbherzige Versuch der Regierung Modrow, das Ehepaar Honecker im März 1990 in einem staatlichen Ferienheim in Lindow unterzubringen, scheitert an massiven politischen Protesten und tätlichen Angriffen auf die Wagenkolonne. Wieder nehmen die Holmers das Ehepaar auf. Insgesamt zehn Wochen leben die überzeugten Sozialisten und die tiefgläubigen Christen im Pfarrhaus unter einem Dach.

Erich und Margot Honecker suchen Schutz bei dem Pastor Uwe Holmer.

© Foto: ZDF / Conny Klein

„Honecker und der Pastor“: Trailer

„Honecker und der Pastor“: Besetzung

Die Rollen des Honecker-Ehepaars werden von den Schauspielern Edgar Selge und Barbara Schnitzler gespielt. Wer die weiteren Darsteller im Cast sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Erich Honecker – Edgar Selge

Margot Honecker – Barbara Schnitzler

Uwe Holmer – Hans-Uwe Bauer

Sigrid Holmer – Steffi Kühnert

Kornelius Holmer – Ilja Bultmann

Traugott Holmer – Luca Gugolz

Sonja Yanez – Pauline Knof

Roberto Yanez – Levi Eisenblätter

Herr Schimke – Axel Prahl

Reporter Kessler – Oscar Ortega Sánchez

Pressefotograf Scheuert – Stephan Grossmann

Verkäufer – Kurt Krömer

Verkäuferin – Anna Loos

„Honecker und der Pastor“: Drehort

Zuschauer fragen sich sicherlich, wo der Film gedreht wurde. Die Dreharbeiten zu „Honecker und der Pastor“ fanden im Februar und März 2021 in den Ortsteilen Fahrland und Marquardt der Stadt Bernau bei Potsdam und Babelsberg statt.