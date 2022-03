Im Rahmen des „DonnerstagsKrimi“ läuft am 31.03.2022 der dritte Teil von „Ein Krimi aus Passau“ im Ersten. In „Zu jung zu sterben“ ermitteln die ehemalige Berliner Polizistin Frederike Bader und der österreichische Privatdetektiv Ferdinand Zankl wieder gemeinsam: Die beiden werden von einem Passauer Restaurantbesitzer beauftragt dessen Freundin zu finden, die mit Geld, Luxusuhren und Drogen durchgebrannt ist.

Wann läuft „Ein Krimi aus Passau“ Teil 3 im Ersten?

im Ersten? Wann ist der Film in der Mediathek verfügbar?

verfügbar? Worum geht es in „Zu jung zu sterben“ genau?

Wer ist in der Besetzung des Krimis?

Sendetermine, Sendezeit, Stream, Handlung, Darsteller und mehr – alles Wichtige zum Film erfahrt ihr hier.

„Ein Krimi aus Passau: Zu jung zu sterben“: ARD-Sendetermine

Die neue Folge „Zu jung zu sterben“ der Passau-Krimi-Reihe läuft am Donnerstag, 31.03.2022, zur Primetime im Ersten. Danach wird er noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine auf einen Blick:

Donnerstag, 31.03.2022, um 20:15 Uhr

Freitag, 01.04.2022, um 00:40 Uhr

„Ein Krimi aus Passau: Zu jung zu sterben“: ARD-Mediathek

Beim Filmkrimi am Donnerstag gilt: online first. Das heißt, „Zu jung zu sterben“ ist bereits ab dem 29.03.2022 in der ARD-Mediathek verfügbar. Nach der Erstausstrahlung steht der Film für insgesamt sechs Monate als Stream zum Abruf bereit.

„Ein Krimi aus Passau: Zu jung zu sterben“: Handlung von Teil 3

Ein Passauer Restaurantbesitzer sucht seine Freundin Lina, die mit 50.000 Euro, zehn Luxusuhren und Kokain verschwunden ist. Für diesen Fall beauftragt er den österreichischen Privatdetektiv Ferdinand Zankl. Damit er sich nicht alleine auf die Suche machen muss, reaktiviert er die Berliner Polizisten Frederike Bader, die ihre Zeit im Zeugenschutz in Passau verbringt.

Was die beiden nicht wissen – Lina liegt ermordet in ihrem Golf Cabrio in einem Waldstück. Dieser war ein Geschenk ihres Verehrers Xaver, der Sohn des Schrottplatzbesitzers. Bei einer Bierwanderung fand eine Truppe junger Männer die Leiche in dem Wagen. Doch von dem Geld, den Uhren und dem Kokain fehlt jede Spur.

Als Kriminaltechniker das Auto inspizieren, entdecken sie eine zweite Blutspur auf dem Rücksitz. Diese stammt von einer Studentin, die vor zwei Jahren tot in der Donau gefunden wurde. Ein Täter wurde bislang aber nicht überführt. Währen Frederike und Ferdinand im Wettstreit mit der Passauer Kripo stehen, bewirbt sich Frederikes Tochter Mia um ein Praktikum bei der örtlichen Presse.

Die Kommissare Piontek und Grill tauschen sich in Teil 3 von „Ein Krimi aus Passau“ mit Ferdinand Zankl über den Fall aus.

© Foto: BR/ARD Degeto/Hager Moss Film/Bernd Schuller

„Ein Krimi aus Passau: Zu jung zu sterben“: Besetzung von Teil 3

In Teil 3 der Krimi-Reihe sind zahlreiche Darsteller zu sehen. Die Namen der Schauspieler und deren Rollen könnt ihr hier nachlesen:

Rolle – Schauspieler

Frederike Bader – Marie Leuenberger

Ferdinand Zankl – Michael Ostrowski

Mia Bader – Nadja Sabersky

Jochen Mohn Stefan Rudolf

Hermine Grill – Xenia Tiling

Alois Mayr – Sigi Zimmerschied

Martha Kruppka – Olivia Pascal

Xaver Mayr – Roland Schreglmann

Hubertus Fux – Florian Karlheim

Roswitha Hertel – Bettina Mittendorfer

Roman Haslinger – Miguel Abrantes Ostrowski

Anja Heilmann – Denise M‘Baye

Robert Stein – Edi Jäger

Dörfler – Moritz Katzmair

Piontek – Marco Eschrich

Johanna Obermeyer – Sofie Eifertinger

Esther Fux – Stefanie von Poser

Sarah Fux – Rebecca Pörsch

Tramperin – Lara Feith

Adil Bahdari – Husam Chadat

Junkie – Alexander Schuster

Kadher Bahdari – Raymond Tarabay

Ahmed Bahdari – Timo Fakhravar

Lina Ampft – Lea Perlinger

„Ein Krimi aus Passau: Zu jung zu sterben“: Drehorte

Die Dreharbeiten des Passau-Krimis „Zu jung zu sterben“ fanden ab Mai 2021 in der Dreiflüssestadt Passau statt. Als Drehorte dienten unter anderem die Altstadtgassen und versteckte Hinterhöfe.

„Ein Krimi aus Passau“: Folgen im Episodenguide

Die ARD-Reihe „Ein Krimi aus Passau“ umfasst aktuell vier Folgen. Zwei davon liefen bereits 2020 im Ersten, die vierte wird im April 2022 ausgestrahlt.

Die Folgen im Überblick: