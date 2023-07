Nach der erfolgreichen FIFA-Reihe wird EA mit EA SPORTS FC 24 im September eine brandneue Fußballsimulation auf den Markt bringen. EA Sports FC 24 erscheint offiziell am 29. September 2023. Die Ausnahme ist der Early Access, welcher eine Woche früher beginnt. Im Rahmen des Reveals am Donnerstagabend hat EA einige weitere spannende Neuerungen vorgestellt.

EA SPORTS FC kommt grundsätzlich mit einer breiten Masse an Lizenzen auf den Markt. So werden neben der Bundesliga, der Premier League und der La Liga zahlreiche weitere europäische Topligen spielbar sein. Auch ist bereits einiges über die Stadien und Arenen in EA SPORTS FC bekannt. Doch man darf bei EA Sports FC auf einige weitere Änderungen gespannt sein, wie der Publisher im Rahmen des offiziellen Reveals bekannt gab: