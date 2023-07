Eingefleischte Fans der Fußballsimulation FIFA werden sich wohl noch eine Weile daran gewöhnen müssen, dass der Nachfolger von FIFA 23 nicht FIFA 24 heißt, sondern EA SPORTS FC. Dennoch wird die neue Ausgabe des Erfolgsspiels von Millionen Gamern mit großer Spannung erwartet.

Welche Ligen es geben wird, wann das Spiel voraussichtlich erscheint und wie hoch der Preis für EA SPORTS FC ist, erfahrt ihr hier.

Realease von EA SPORTS FC: Wann kommt das Spiel auf den Markt?

Ein offizielles Release-Datum für die neue Fußballsimulation EA SPORTS FC steht noch aus. Dennoch hat mit „Billbil-kun“ ein sehr zuverlässiger Leaker das voraussichtliche Erscheinungsdatum mitgeteilt. Laut dem Leak soll EA SPORTS FC Ende September auf den Markt kommen. Ähnlich wie bei FIFA 23 wird es wohl eine Early Access-Version in Form einer Ultimate-Edition von EA SPORTS FC geben. Die Standard-Edition soll dementsprechend eine Woche später erscheinen.

Die voraussichtlichen Release-Daten für EA SPORTS FC:

Release der Early Access-Version von EA SPORTS FC: 22. September 2023

Release der Standard-Edition von EA SPORTS FC: 29. September 2023

Lizenzen: Diese Ligen wird es in EA SPORTS FC geben

EA SPORTS FC hat sich eine ganze Reihe an Lizenzen für den neuen Ableger sichern können. So berichtet kicker eSport, dass die Lizenzen für Ligen und Wettbewerbe noch vor der Trennung von FIFA ein wichtiger Punkt auf der Agenda waren. EA sicherte sich die Rechte an den wichtigsten Fußball-Ligen für mehrere Jahre.

Alle bisher bestätigten Ligen in EA SPORTS FC im Überblick:

UEFA Champions League

UEFA Women’s Champions League

UEFA Europa League

UEFA Europa Conference League

Premier League

EFL

MLS - Major League Soccer

AFA - Asociación del Fútbol Argentino

Scottish Professional Football League

La Liga Santander

Bundesliga

Ligue 1

Serie A

Eredivisie

Liga Portugal

RSL - Saudi Professional League

K League

CSL

Conmebol Libertadores

Conmebol Sudamericana

Barclays Women’s Super League

DF1 - Division 1 Féminine

NWSL - National Women’s Soccer League

EA SPORTS FC: Diese Stars sind auf dem Cover

Neben vieler Leaks und Spekulationen rund um EA SPORTS FC steht eines bereits offiziell fest: Das Cover. Diesmal packt EA Sports rund 30 Personen als eine Art Fußballfamilie auf das Spiel. Zu sehen sind die computeranimierten Doppelgänger von Erling Haaland, David Beckham, Virgil van Dijk, Ronaldinho, Rudi Völler, Pelé und sogar VfL Wolfsburg-Stürmerin Alexandra Popp.

Preis: Wie viel wird EA SPORTS FC kosten?

Ein offizieller Kaufpreis für EA SPORTS FC wurde vom Publisher bisher noch nicht genannt. Doch laut earlygame.com sollen erste Leaks auch hier Licht ins Dunkel gebracht haben. Demnach soll die Ultimate Edition der neuen Fußballsimulation 109,99 Euro kosten. Das wäre ein absoluter Preis-Rekord!

Auch die Standard-Edition soll um zehn Euro teurer geworden sein und nun 79,99 Euro kosten.